Brückenbau dauert länger Anfangs waren die Arbeiten gut vorangegangen. Doch mehrere Probleme sorgen jetzt für Verzug.

Über die Kleine Röder führt in Koselitz bald eine neue Brücke © S. Schultz

Manch Anwohner spricht von drei, andere gar von vier – und wieder andere von noch mehr Wochen Verzug beim Brückenbau an der Kleinen Röder in Koselitz. Auf Anfrage teilt das für den Bau zuständige Landratsamt Meißen mit, im Moment liege man bei zwei Wochen Verzug gegenüber dem Bauzeitenplan. Das ursprünglich für Ende September vorgesehene Bauende verschiebe sich damit in den Oktober hinein, heißt es weiter vom Bauherrn. Laut Landkreis gibt es dafür zwei Ursachen: Eine Woche Verzug sei demnach auf die starke Regenfälle zurückzuführen, verbunden mit der Wasserhaltung in der Baugrube. Eine weitere Woche Verzug habe eine defekte Maschine verursacht. Das für den Bau nötige Bohrgerät sei wegen eines Defekts nicht termingerecht auf der Baustelle zum Einsatz gekommen. Der Koselitzer Brückenbau läuft seit März und teilt das Straßendorf in zwei Hälften. Das macht teils weite Umwege nötig, vor allem für Autofahrer. (SZ/ewe)

