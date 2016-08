Brückenbau an einem Tag Im Unterdorf wird der Durchlass für den Schanzenbach neu gebaut. Die Arbeit beginnt jedoch mit Hindernissen.

Große Teile sind am Mittwoch beim Brückenbau im Gersdorfer Unterdorf durch die Luft geschwebt. Polier Mario Wiesner und René Demmler setzen eine Brückenkappe auf. © André Braun

Langsam lässt der Kranführer die Brückenkappe herab, an deren Längsseite die Jahreszahl 2016 deutlich zu lesen ist. Mario Wiesner und René Demmler von der Firma Estler Straßen- und Tiefbau GmbH nehmen das Bauteil „in Empfang“ und setzen es millimetergenau auf einen der Brückenkörper. Insgesamt vier dieser großen Betonteile sowie zwei Brückenkappen bauen die Arbeiter ein.

Die Arbeit an der Brücke gehören zum letzten von drei Bauabschnitten, die im Unterdorf von Gersdorf zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 in Angriff genommen wurden. Der kleine Schanzenbach war damals über die Ufer getreten und hatte auch an Brücken und Straßen beträchtlichen Schaden angerichtet. „Die Brücke hat eine Länge von 12,20 Metern“, erklärt Polier Mario Wiesner. Die Fahrbahnbreite über die Brücke beträgt später einmal 4,50 Meter. „Der Weg von der Straße zur Brücke ist sehr kurz, deshalb mussten die Dimensionen so gewählt werden“, erklärt Wiesner. Damit die Arbeiter Handlungsfreiheit hatten, war der Bach umgeleitet worden.

Unliebsame Überrraschung

Der Mittwoch begann für Mario Wiesner und seine Kollegen aber mit einer unliebsamen Überraschung. Der Kran, der zur Unterstützung aus Chemnitz angefordert war, hatte einen Defekt. Jedoch konnte schnell ein neues Kranfahrzeug geordert werden, das nach einer reichlichen Stunde vor Ort war. Danach ging der Bau der Brücke zügig voran.

Beim Bau des neuen Durchlasses für den Schanzenbach musste die Firma Estler auch Auflagen der Unteren Wasserbehörde umsetzen. So wurde die obere Erdschicht abgetragen und während der Baumaßnahme ständig feuchtgehalten, um sie nach Abschluss der Arbeiten wieder aufbringen zu können.

Nach Abschluss des Brückenbaus kann die Straße vom Abzweig Kieselbach bis einschließlich des Brückenbereichs asphaltiert werden. Der Straßenabschnitt wurde auf 3,50 Meter verbreitert. Dafür musste teilweise in den Hang hinein gegraben werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden sogenannte Randbalken angelegt, die auf einer Bohrpfahlgründung ruhen. Das war zum einen für die Verbreiterung der Straße notwendig und garantiert zum anderen die Stabilität. Trotzdem war es notwendig, einige Ausweichstellen zu schaffen, um die Sicherheit des Verkehrs zu erhöhen. (DA/je)

