Brückenbau am Klosterwasser Das Vorhaben auf der S 100 beginnt am 26. September und sorgt zunächst für Ampelverkehr.

© Thorsten Eckert

Am Montag, dem 26. September, beginnt der erste von vier Abschnitten für die S 100-Fahrbahnerneuerung und den Neubau der Brücke übers Klosterwasser. Dieser erste Abschnitt muss im Herbst fertig werden, um die Arbeiten an den übrigen Abschnitten zu ermöglichen – insbesondere den 2017 geplanten dritten Abschnitt, der Arbeiten an den Ingenieurbauwerken vorsieht, was eine Vollsperrung der S 100 nach sich zieht. So wird z. B. ein Durchlass im Bereich des Brückenbauwerkes zurückgebaut. Die neuen Brücken werden auch ohne ihn die neuen Hochwasserschutzforderungen erfüllen.

Der 1. Abschnitt sieht neuen Asphalt auf einer verbreiterten Fahrbahn vor. Der Ausbau beginnt vor dem Ortseingang von Bautzener Seite und geht bis zur Crostwitzer Straße auf rund 155 Metern. Es wird eine neue Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger geben, und der Radweg wird verkehrssicher angebunden. Die private Zufahrt zum Klostergarten bzw. zum Lippepark wird verlegt.

Geplant ist, die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung zu beginnen. Der Asphaltdeckeneinbau über die gesamte Bereite erfolgt dann für einige Tage unter Vollsperrung. Die Kosten betragen etwa 163 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen getragen. Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis für Erschwernisse gebeten. (SZ)

zur Startseite