Brückenarbeiten starten am 15. Mai In Panschwitz-Kuckau müssen Autofahrer demnächst mit Einschränkunen rechnen.

In Panschwitz-Kuckau werden Brücken über das Klosterwasser saniert. © Rene Plaul

Mit etwa zwei Wochen Verzögerung starten nun am 15. Mai die Arbeiten zur S 100-Fahrbahnerneuerung und der Brückenneubau über das Klosterwasser in Panschwitz-Kuckau. Bis zum Sommer des nächsten Jahres sind auch umfangreiche Verlegungsarbeiten an den Medien erforderlich. Diese betreffen Strom, öffentliche Beleuchtung, Gas, Telekommunikation, Abwasser, Regenwasser und Hochwasserpegel.

Die gesamte Maßnahme wird ab dem 15. Mai unter Vollsperrung der S 100 durchgeführt. Eine Umleitung wird über die S 94 und Bischofswerda eingerichtet, eine andere über Zerna und Crostwitz bis Siebitz. Zusätzlich gibt es eine innerörtliche Umleitung über den Kunigundenberg, Crostwitzer Straße, Mühlweg und An der Hohle. Die Baukosten von rund 1,5 Millionen Euro werden vom Freistaat getragen. (szo)

