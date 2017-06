Brückenabriss früher als gedacht Die Blechbrücke am Bahnhof muss möglicherweise noch in diesem Jahr verschwinden. Die Stadt geht auf Nummer sicher.

Die Blechbrücke über die Gleise am Riesaer Bahnhof könnte möglicherweise früher verschwinden als ursprünglich gedacht. © Archiv/Sebastian Schultz

Die Blechbrücke über die Gleise am Riesaer Bahnhof könnte möglicherweise früher verschwinden als ursprünglich gedacht. Das teilte Baubürgermeister Tilo Lindner am Mittwochabend im Stadtrat mit. Derzeit erwarte die Stadt noch das Ergebnis eines Gutachtens, das Ende Juli vorliegen soll. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, könnte die Fußgängerbrücke noch in diesem Jahr verschwinden. Zur Sicherheit hat der Stadtrat bereits die Abrisskosten im am Mittwoch beschlossenen Nachtragshaushalt berücksichtigt. Es gehe darum, Sicherheit zu haben, damit andere Vorhaben durchgeführt werden können, selbst wenn abgerissen werden muss, so Oberbürgermeister Marco Müller (CDU). (SZ/stl)

