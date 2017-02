Brücken- und Straßenbau in einem Rutsch Die Ortsverbindung Ilkendorf 47 bis 51 wird in diesem Jahr erneuert. Die marode Brücke über den Ketzerbach gleich mit.

Die Nossener Stadträte haben kürzlich einer zusätzlichen Auszahlung von 126 800 Euro für den grundhaften Ausbau der Ortsstraße Ilkendorf 47-51 zugestimmt. Davon muss die Kommune 66 000 Euro selbst bezahlen. Wie Claudius Wetzig aus dem Nossener Bauamt mitteilt, soll während dieser Maßnahme auch der bereits beschlossene Brückenneubau über den Ketzerbach realisiert werden.

„Die Stadt hat den Brückenneubau und jetzt ergänzend noch den Straßenbau über das Förderprogramm Kommunaler Straßen- und Brückenbau angemeldet“, sagt er. Gleichzeitig soll auch ein Regenwasserkanal erneuert werden. Gebaut werden solle alles zusammen, so Wetzig. Zuvor müsse man aber auf einen Zuwendungsbescheid warten, was seiner Erfahrung nach etwa drei Monate in Anspruch nehmen könnte. „Der Ersatzneubau der Brücke würde dann in etwa noch mal so viel Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt der Experte. Der Straßen- und Kanalbau benötige nochmals sechs Wochen.

Dass die bestehende Brücke dringend saniert werden muss, hatte sich bei einer Brückenprüfung im November 2015 gezeigt. Hier erhielt das Bauwerk die Zustandsnote von 4,0. „Die Bewertung beschreibt einen ungenügenden Bauwerks-zustand aufgrund einer erheblich beeinträchtigten Stand- und Verkehrssicherheit“, sagt Wetzig. Weil das Brückenbauwerk damit in naher Zukunft einsturzgefährdet wäre, müsse man reagieren. Um das Gesamtprojekt in Ilkendorf zu finanzieren, muss die Stadt einige andere geplante Straßenreparaturen aufschieben. Wo genau eingespart wird, ließe sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, heißt es aus der Verwaltung. Die im Haushalt eingeplanten Sparmaßnahmen beinhalteten u.a. Lochflick, Rissesanierung oder Deckschichterneuerungen, erklärt Claudius Wetzig. Die neue Brücke soll eine Einfeldträgerbrücke in Ortsbetonbauweise sein. Die Planung wurde seitens der Stadt beauftragt. Läuft alles nach Plan, könnte sie im Spätherbst stehen.

