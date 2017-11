Brücken schlagen

Soll die Oberlausitzer Brücke werden: die Grenzbrücke über die Neiße in Hagenwerder. Über den Vorschlag des Forums Oberlausitz haben am Dienstag die Ortschaftsräte beraten. Hier in Hagenwerder kennen einige sie noch als Radmeritzer Brücke, weil sie ins Polnische Radomierzyce (Radmeritz) führt. © nikolaischmidt.de

Oberlausitz ist nicht nur dort, wo richtig gequirlt wird. Sondern ein großes Gebiet – und Hagenwerder liegt mittendrin. Hier gibt es außerdem eine Grenzbrücke nach Polen, ebenfalls noch mitten in der Oberlausitz. Warum dem Bauwerk also nicht den Namen Oberlausitzer Brücke geben? So jedenfalls lautet der Vorschlag von der Interessengemeinschaft Bürgerforum Oberlausitz um den Görlitzer Gerd Münzberg. Mit zwei Mitstreitern war er jetzt in den Ortschaftsrat nach Hagenwerder gekommen, um den Räten noch einmal zu verdeutlichen, was es bedeuten würde, die Brücke so zu nennen und warum sie auf die Idee kamen.

Die ist nicht neu. Es gab sogar schon einen konkreten Antrag des Bürgerforums ans sächsische Wirtschaftsministerium, das für die Namensgebung von solchen Bauwerken zuständig ist. Das Ministerium wollte aber wissen, was die betreffenden Kommunalpolitiker vor Ort davon halten. Gar nicht viel. Das war damals der Tenor, als das Anliegen zum ersten Mal im Görlitzer Stadtrat behandelt wurde. Das war im März dieses Jahres. Aber Münzberg und seine Gleichgesinnten wollten nicht kampflos aufgeben. Sie waren bis dato ja noch nicht einmal angehört worden – jedenfalls nicht in Hagenwerder und auch nicht im Görlitzer Stadtrat. „Wenn man immer wüsste, wie das politisch so läuft, wären wir es anders angegangen“, sagte Münzberg vor den Räten in Hagenwerder. Dann ließ er einen Abriss der Geschichte der Oberlausitz folgen – auch um zu verdeutlichen, dass Hagenwerder und Radomierzyce tatsächlich mitten drin sind und eine Oberlausitzer Brücke die Bedeutung der geografischen Lage noch unterstreichen könne. In erster Linie aber könne der Name die Verbundenheit der Oberlausitzer untereinander verdeutlichen, gibt es die doch in Deutschland und Polen. Für den Ausbau dieser Verbindungen zwischen Deutschen, Polen und Sorben setzt sich das 30-köpfige Bürgerforum seit seiner Gründung im April 2013 ein – unter anderem mit dem jährlichen Tag der Oberlausitz. Dessen zentrale Feierlichkeiten fanden diesmal eben an jener Brücke statt. Es sollte eigentlich auch die Namensgebung schon an diesem Tag feierlich erfolgen. Die Oberlausitz soll in Sachsen mehr Gehör finden, wünschen sich die Mitstreiter vom Bürgerforum. So wie sie das auf polnischer Seite tut, wo sich Landräte ganz persönlich starkmachen, wo Folkloregruppen für Auftritte Fahrtkosten und Verpflegungsgeld bekämen. Da fühle man sich auf deutscher Seite doch oft stiefmütterlich behandelt. Vom Landratsamt in Görlitz habe es bisher noch nicht einen Euro für den Tag der Oberlausitz gegeben. „Die Landesregierungen haben sich ja auch auf bessere Zusammenarbeit verständigt, dazu könnten wir beiden kleinen Regionen unseren Beitrag leisten“, sagt Münzberg. Und was kaum jemandem ins Auge falle: An der Brücke gibt es sogar schon ein Schild mit der Aufschrift: „Dient der Stärkung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen der benachbarten Regionen“.

Das alles heißt aber trotzdem nicht, dass eine Namensgebung so einfach ist. Im Stadtrat hatte man im März die Benennung nach einer Region als eine ganze Nummer zu groß angesehen – für eine Brücke, die streng genommen zwei ländliche Ortschaften miteinander verbindet.

So müssen Münzberg und seine Leute nun offenbar noch mächtig Überzeugungsarbeit leisten. In Hagenwerder gelang das teilweise. Es wäre doch schön, wenn der Brücke und vielleicht auch dem Ort durch solch einen Namen mehr Bedeutung zugemessen würde, hieß es einerseits. Dann müsse dort aber auch endlich was passieren, andererseits. Der „schlampige Zustand“ der Brücke, die immerhin Staatsgrenze sei wurde stark kritisiert. Die Beleuchtung hat die Flut 2010 weggespült, Ersatz gab es nie. Das Gras wuchere aus dem Schnittgerinne und von unten dürfe man sich das Bauwerk schon gar nicht ansehen. Für eine Millioneninvestition jedenfalls ein unhaltbarer Zustand, fanden die Ortschaftsräte. Die Vertreter vom Bürgerforum glauben, dass mit Namensgebung auch andere Dinge wie eben bessere Pflege und Instandhaltung ins Rollen kommen könnten. Das Umfeld müsse bei einem so bedeutenden Namen natürlich stimmen.

Eine Pflicht, Brücken mit Namen zu versehen, gibt es übrigens nicht. Die Ortschaftsräte in Hagenwerder entließen Münzberg und seine Mitstreiter dann zwar auch im guten Glauben, hier Überzeugungsarbeit geleistet zu haben, aber eben auch nur mit der Zusage: „Wir werden das im Ortschaftsrat noch mal besprechen.“ Zumindest er selbst fühle sich jetzt doch deutlich besser informiert als im März vor jenem Stadtrat, sagte Ortsvorsteher Andreas Zimmermann (CDU), der dem Vorschlag damals mehr als skeptisch gegenüberstand. „Wir waren im Stadtrat damals ganz einfach von der Sache überrollt.“

Auch dem Kulturausschuss des Görlitzer Stadtrates wolle er das Thema deshalb jetzt nahe legen, vielleicht dürfen die Oberlausitzer auch hier ihre Argumente pro Brückennamen einmal vortragen. Wenn sie das gemacht und, wie sie hoffen, viele überzeugt haben, wollen sie sich erneut nach Dresden aufmachen.

zur Startseite