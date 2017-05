Gut zu wissen Brücken fürs Biotop Am Jugendfreizeithof in Grillenburg kommen Besucher wieder trockenen Fußes über das Feuchtgebiet. Dafür haben Azubis gesorgt.

Brückenbauer: Jan Wallenaar (18, v.l.), Johannes Rillich (22), Max Schaaf (22), Nico Richter (18) und Jonas Walter (20).

Endlich führen wieder Brücken über das Feuchtbiotop, das 1996 auf dem Gelände am Jugendfreizeithof in Grillenburg errichtet wurde.

Stimmt hier überhaupt die Höhe? Max Schaaf will das nicht dem Zufall überlassen, setzt den Zollstock an und nickt: „Passt!“ Jetzt können die Schrauben durch das Geländer gebohrt werden. Zusammen mit acht weiteren jungen Männern seines Alters werkelte der 22-Jährige die ganze Woche über in Grillenburg.

Hier, im Feuchtbiotop auf dem Gelände des Jugendfreizeithofes, haben sie zwei neue Brücken von einmal vier Meter und einmal sechs Meter Länge gebaut. Dazu muss das Lerchenholz zurecht gesägt und zusammengeschraubt werden. Eine echte Herausforderung: Alle jungen Männer sind Auszubildende bei der sächsischen Landestalsperrenverwaltung (LTV), die derzeit gemeinsam mit dem Berufsbildungswerk des Sächsischen Garten-, Landschafts- und Wasserbaus insgesamt 30 angehende Wasserbauer aus ganz Sachsen ausbildet.

Die Azubis, die nun in Grillenburg werkeln, absolvieren gerade ihr zweites Lehrjahr. Die Aufgabe, die sie erhalten haben, ist nicht nur eine große Projektarbeit, deren Umsetzung über die berufliche Zukunft der Lehrlinge mitentscheiden wird. „Hier können sie wirklich zeigen, was sie gelernt haben“, sagt Mathias Kleine, Ausbildungsleiter bei der Landestalsperrenverwaltung. Denn alle Handgriffe, die für den Brückenbau notwendig sind, haben die jungen Leute zuvor – zumindest theoretisch – schon gelernt. Die Praxis fand nun die ganze Woche über in dem Tharandter Ortsteil statt.

Was die jungen Männer beruflich weiterentwickelt, sorgt vor allem in Grillenburg für Freude: „Wir sind total glücklich, dass die Jungs hier sind“, sagt Christine Schröder, Chefin des Vereins Chance 93, unter dessen Regie der Jugendfreizeithof in Grillenburg geführt wird. Allein hätte es die Einrichtung nicht stemmen können, erzählt sie. Umso dankbarer ist die Leiterin, dass die angehenden Wasserbauer der LTV hier anpacken und die Tharandter Rathausspitze das nötige Geld für den Brückenbau lockergemacht hat. Knapp 2 000 Euro hat das Material für die Brücken gekostet. „Wir schaffen leider nicht alles allein und vieles kostet eben Geld“, sagt Schröder.

Holzbrücken waren schnell morsch

Es sind nicht die ersten Brücken, die über das Feuchtbiotop führen. Als das Areal 1996 angelegt wurde, sind schon Holzbrücken über das Nass gebaut worden. Doch die Feuchtigkeit in dem lehmigen Boden und die Witterung sorgten dafür, dass die Konstruktionen marode wurden. So ging es auch den darauffolgenden Brücken, die etwa zehn Jahre später Besucher über das Biotop führten. Die letzten beiden Holzbrücken mussten im Herbst vorigen Jahres abgerissen werden. Auch sie waren mittlerweile baufällig. „Lehnt euch nicht an die Geländer! Und bitte nicht mehr als zwei Kinder auf eine Brücke!“, habe Christine Schröder bis dato die Schüler ermahnen müssen, die hier zu Tagesausflügen herkamen, erinnert sich die Chefin der Kinder- und Jugendeinrichtung. Irgendwann aber mussten beide Brücken gesperrt werden. Das muntere Treiben von Wasserläufern und Rückenschwimmern ließ sich von da an nur noch aus der Ferne beobachten. Vor allem für die kleinen Besucher des Biotops sei das schade gewesen, erzählt Schröder.

Denn der Jugendfreizeithof in Grillenburg wird nicht nur von Ferienkindern gern besucht, auch Kindergartenkinder und Schulklassen kommen hierher, um den Lebensraum Teich, den sie bis dahin nur aus dem Schulbuch kennen, vor Ort zu erkunden. Die hölzerne Sinnesoase mit den Steinhaufen nebenan werde bei dieser Gelegenheit auch erkundet. „Wir sehen auch öfter Wanderer, die hier eine Pause machen, um die Natur zu genießen“, sagt Christine Schröder. Mit den beiden neuen Brücken kann nun auch das Biotop wieder aus der Nähe erkundet werden.

Damit nicht genug: Die angehenden Wasserbauer haben so materialsparend gearbeitet, dass vom Brückenbau sogar noch etwas Holz übrig ist. Auch für deren Verwendung hat man im Jugendfreizeithof schon eine Idee: „Den Weg durch das Biotop könnten wir damit noch befestigen“, erklärt Christine Schröder. Der Zaun ringsum könne auch noch zwei neue Eingangstüren gebrauchen. „Die Sitzbank da drüben fault auch langsam weg“, sagt sie und schmunzelt. So ergiebig sind die Holzreste dann wohl aber nicht.

