Brücken am Dorfbach sind hochwassersicher Die Hochwassersanierung ist in Reichstädt vorangekommen.

Fußbängerbrücke in Reichstädt. © Archiv: Frank Baldauf

Die Hochwasserarbeiten nach der Juniflut 2013 machen Fortschritte. In Reichstädt sind inzwischen alle Brücken am Bach so ausgebaut, dass sie ein Hochwasser überstehen können, wie es im Schnitt alle hundert Jahre vorkommt. Darüber informierte Stefan Kadler vom Hochwasserstab der Stadt den Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch.Auch steht jetzt die große Mehrheit der Bachanlieger hinter den Bauplänen. Insgesamt wurden 102 Eigentümer von Grundstücken entlang dem Bach gefragt, weil ihre Flächen vom Gewässerausbau betroffen sein werden. Im Sommer war das Echo darauf noch sehr zurückhaltend. Inzwischen haben 86 Anlieger zugestimmt und sieben endgültig abgelehnt. Mit den anderen laufen noch Gespräche.

Zurzeit sind im gesamten Stadtgebiet von Dippoldiswalde 15 Hochwasserbaustellen am Laufen. Teilweise befinden sie sich aber in der Winterpause. (SZ/fh)

zur Startseite