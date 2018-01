Brücke wird untersucht Wie kaputt ist die Überführung an der Radeberger Schillerstraße?

Die Brücke über die Eisenbahngleise zwischen Schiller- und Rathenaustraße muss saniert werden. © Thorsten Eckert

Radeberg. Dass sie mal wieder neue Farbe bräuchte, ist auf den ersten Blick zu sehen. Dass sie aber ziemlich sanierungsbedürftig ist, sehen im Moment wohl nur die Fachleute. Und deshalb war die Überraschung durchaus groß, als Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) bei der Aufzählung der anstehenden Straßenbau-Projekte in der Stadt auch die Sanierung der Brücke über die Bahngleise an der Schillerstraße aufzählte. „Wir müssen hier wirklich etwas tun“, so Lemm. Die Brücke sei mächtig in die Jahre gekommen und „Kosmetik“ reiche längst nicht mehr aus. Stattdessen müsse man über eine grundhafte Sanierung der Brückenkonstruktion reden.

Ob die vor einiger Zeit dafür mal ins Auge gefassten rund 300 000 Euro ausreichen werden, ist dabei mit Blick auf die beinahe monatlich ansteigenden Preise in der Baubranche eher fraglich. Und überhaupt ist offen, wie umfangreich die Sanierung angegangen werden muss. „Das muss eine gründliche Untersuchung der Brücke ergeben“, macht Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert deutlich.

Diese Untersuchung soll voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2018 über die sprichwörtliche Bühne gehen, „und mit dem dann vorliegenden Ergebnis werden wir in konkrete Planungen gehen“.

Dass sich also noch in diesem Jahr in Sachen Brückenbau etwas tun wird, ist eher unwahrscheinlich. Ob die Brücke dann gleichzeitig mit der ebenfalls für 2019 geplanten Sanierung der Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße quasi an der anderen Seite der Innenstadt erfolgen wird, das muss zunächst noch abgewartet werden. Denn auch das dürfte wohl vom Umfang der Sanierung abhängen.

