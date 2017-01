Brücke wird in diesem Jahr gebaut Die Montage der Brücke im Polenztal soll noch in diesem Monat erfolgen – wenn das Wetter mitspielt.

Die Brücke im Polenztal an der gleichnamigen Gaststätte soll erneuert werden. © Dirk Zschiedrich

Ursprünglich sollte die neue Brücke im Polenztal nahe der gleichnamigen Gaststätte noch im vergangenen Jahr montiert werden. Die Arbeiten verzögerten sich allerdings, da der entsprechende Prüfbescheid erst seit Ende Dezember vorliegt. Erst dann konnte mit der Herstellung der Brücke begonnen werden. Die Lieferzeiten für die Brückenlager dauern sechs bis acht Wochen. Deshalb kann die Montage der Brücke erst in diesem Monat erfolgen. Voraussetzung ist allerdings gutes Wetter. Die Brücke selbst wird außerhalb fertiggestellt, dann angeliefert und auf die Widerlager montiert. Beauftragt damit ist die Firma Königbau, eine erfahrene Firma in schwer zugänglichem Gelände. Diese hatte bereits die Brücken am Wanderweg im Sebnitztal neu gesetzt. Dazu gehörten auch einige spektakuläre Aktionen wie zum Beispiel der Antransport der Brückenteile. Aufgrund der ebenfalls schwierigen territorialen Begebenheiten dürfte auch die Montage im Polental ziemlich aufregend werden. Der Neubau der Brücke selbst ist die letzte Maßnahme aus dem Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden. (SZ/aw)

