Brücke wird ersetzt Im Frühjahr 2017 soll eine Firma mit dem Neubau beauftragt werden.

Die Brücke in Baderitz soll saniert werden. © Dietmar Thomas

Von der historischen Brücke in Baderitz wird nur der Schlussstein übrigbleiben. Er soll in eine neue Brücke eingebaut werden, die an selber Stelle geplant ist. Derzeit bereitet der Planer für das Projekt die Ausschreibung vor, die im Dezember erfolgen soll, sagt Immo Barkawitz, Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig (parteilos). Im Frühjahr 2017 soll eine Firma mit dem Neubau beauftragt werden. Der werde so gestaltet, dass ein größerer Wasserdurchfluss möglich ist. Die Brücke gehört zu den Hochwassermaßnahmen der Kommune und wird zu 100 Prozent aus dem entsprechenden Fonds des Freistaates Sachsen gefördert.

