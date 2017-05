Brücke und Straßen kaputt Der Ortschaftsrat hat eine Liste von Mängeln in Niederstriegis erstellt. Diese wird bis zum Sommer noch länger werden.

Der Grünbewuchs auf dem Fußweg in Richtung der Deponie in Hohenlauft ist zu hoch, zudem fehlt an der Kreuzung zur S 34 eine Straßenlampe. Diese wurde vor fünf Jahren umgefahren und seitdem nicht wieder aufgerichtet. Das sind nur zwei Mängel, die die Ortschaftsräte von Niederstriegis bei ihrer Radtour durch Hohenlauft und Grunau festgestellt haben und der Roßweiner Stadtverwaltung melden werden. Auf der Liste taucht ebenfalls die Brücke an der ehemaligen Kartonfabrik auf. „Die Kappe ist defekt. Zudem gibt es unterhalb Ausspülungen. Die Standsicherheit ist aber nicht bedroht“, so der stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Steffen Zaspel.

Angefangen haben die Ortschaftsräte ihre Mängelliste bei der Radtour durch Niederstriegis und Mahlitzsch. Da ist ihnen genau wie der Runde am Dienstag aufgefallen, dass sich auf vielen Straßen und Wegen Risse gebildet haben. „Es sind gefühlt mehr als in den vergangenen Jahren“, findet Steffen Zaspel. Auf der Mahlitzscher und Hermsdorfer Straße ist es zu Verwerfungen des Fahrbahnbelages gekommen. Auch klappernde Gullydeckel wurden als Problem aufgenommen. In Mahlitzsch müsste noch die Löschwasserentnahmestelle beschildert werden. In Richtung Hohenlauft entdeckten die Räte mindestens zwei Straßenlampen, die aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden müssten.

Noch vor der Sommerpause wollen sich die Ortschaftsräte noch einmal aufs Rad schwingen. Am 13. Juni geht es durch Littdorf und Otzdorf, Treff ist um 18 Uhr am unteren Teich in Littdorf. Anwohner sind gern gesehen. (DA/sig/sol)

