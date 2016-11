Brücke über die Polenz wird montiert

Experten beheben derzeit einen weiteren Hochwasserschaden im Gemeindegebiet von Hohnstein nahe dem Gasthaus Polenztal. Hier hatte die Polenz im Jahr 2010 eine Brücke demoliert. Diese soll nun saniert werden. Voraussichtlich ab dem 4. Dezember soll die Montage erfolgen. Dem voraus gingen die Arbeiten an den Brückenwiderlagern. Die sind bereits abgeschlossen. Außerdem mussten die Spezialisten die Brückenstatik prüfen lassen. Und erst wenn diese positiv beschieden wird, kann das Material für die neue Brücke bestellt werden. Das soll auch in diesem Fall wieder Kunststoff sein, so wie bei den Brücken entlang des Wanderweges im Sebnitztal. Die Firma Königbau hat bereits Erfahrung mit dem Wiederaufbau solcher Brücken in schwierigem Territorium. Um Fördermittel nutzen zu können, muss das betreffende Wegstück noch öffentlich gewidmet werden. Das stehe noch aus, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). (SZ/aw)

