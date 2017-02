Brücke über die Jahna wird saniert Wegen des schlechten Zustandes der Karl-Marx-Straße gibt es Beschwerden. Jetzt könnte ein Anfang gemacht werden.

Die Karl-Marx-Straße in Ostrau ist in einem schlechten Zustand. Schon lange wird auf einen grundhaften Ausbau gehofft. Nun soll zumindest mit der Sanierung der Brücke über die Jahna begonnen werden. © Dietmar Thomas

Die Karl-Marx-Straße in Ostrau ist eine Staatsstraße und in einem schlechten Zustand. Ein Schild „Achtung Straßenschäden“ wurde bereits aufgestellt. Ein Gemeinderat fragte kürzlich, ob er sich einen Panzer anschaffen soll, um die Straße passieren zu können. So schlimm ist es noch nicht und es besteht Hoffnung, dass die Straße in Ordnung kommt.

Ein Anfang soll mit der Sanierung der Brücke über die Jahna gemacht werden. Das teilte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Nicole Wernicke auf Anfrage des DA mit. „Dabei sollen die Fahrbahn, die Überbauabdichtung und die Geländer erneuert werden“, so die Pressesprecherin. Das Bauprogramm für das Jahr 2017 befindet sich derzeit in den letzten Abstimmungen mit dem Sächsischen Verkehrsministerium. „Erst wenn dieses fertiggestellt ist, können wir belastbare Aussagen über Bauzeiten, Investitionssumme oder den Umfang der Leistung machen“, so Nicole Wernicke.

Schon lange warten die Ostrauer auf die Sanierung ihrer Hauptstraße durch das Dorf. „In der Vergangenheit wurden schon Bodenproben entnommen. Deshalb hatten wir bereits im vergangenen Jahr auf einen grundhaften Ausbau der Straße gehofft“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Zwar sei schon einmal die Deckschicht abgefräst und erneuert worden, aber das habe nicht viel gebracht, so Schilling.

Für eine grundhafte Sanierung der Staatsstraße ist das Lasuv zuständig, geht es um Reparaturen oder Instandsetzung der Landkreis.

Der DA fragte bei der Pressestelle des Landkreises nach, ob die Karl-Marx-Straße in den Plan für die Instandhaltung aufgenommen wurde. „Es wird eine Befahrung der Kreis-, Bundes- und Staatsstraßen geben, bei der die Schäden notiert werden. Anschließend wird eine Prioritätenliste aufgestellt und abgearbeitet“, antwortete André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes. Die größten Löcher würden schon jetzt mit einem Kalkgemisch beseitigt. Das ist aber nur eine Zwischenlösung.

