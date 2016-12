Brücke über B 96 saniert

Gearbeitet wurde in den letzten Wochen an einem Durchlass, über den in Großpostwitz die B 96 führt. Es wurden die Fugen des Brückenüberbaus saniert und der Schutz des Bauwerks gegen Ausspülungen erneuert. Eine Prüfung hatte ergeben, dass dies dringend nötig ist, teilt Sabine Rötschke vom Landratsamt mit.

Damit ist aber noch nicht alles erledigt. Im nächsten Jahr sollen noch Anlandungen unter der Brücke beseitigt werden. Zuletzt war das 2012 erfolgt. Seitdem seien wieder 70 Zentimeter angespült worden, so Rötschke. Wenn die Arbeiten erledigt werden, will sich auch gleich die Gemeinde mit einschalten und oberhalb des Durchlasses Bauschutt beseitigen lassen, der dort noch im Hainitzer Wasser liegt.

Beim Hochwasser 2010 waren unter anderem die Wand eines Schuppens, der nah am Bach stand, eingestürzt und Teile der Ufermauern weggespült worden. Seitdem beobachten die Anlieger die Situation am Gewässer mit Sorge – und warten auf einen besseren Schutz vor Hochwasser. (SZ/MSM)

