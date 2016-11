Brücke trägt zwölf Tonnen Es gibt immer wieder Fragen zum Radwegbau zwischen Steina und Gersdorf. Einige beantwortete das Landesamt.

Am Radweg Steina-Gersdorf wird derzeit fieberhaft gearbeitet. Schließlich ist der Bau in Verzug geraten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erklärte unterdessen noch einmal ein paar Hintergründe und räumte auch mit Gerüchten auf. Amtssprecherin Isabel Siebert erklärt zum Verzug seit Baubeginn im späten Frühjahr:

Ich gehe davon aus, dass die angefragte Bauverzögerung auf die letzten Wochen bezogen ist. Diese hat ausschließlich mit der Beschichtung der Stahlteile zu tun. „Die generelle Verzögerung liegt in der Komplexität des Brückenbauwerkes.“ Also der Brücke über die Weißbach. Drei Bauwerke greifen hier auf geringem Raum ineinander. Da sei zum einen die Spundwand zur Sicherung des Bahndamms, welche noch in direktem Zusammenhang mit einer Gewölbebrücke stehe. Der sogenannte Forenbach, der offenbar auch noch verrohrt in dem Bereich fließt, spielt einer Rolle und ist einzubinden. Und zu guter Letzt ist eben die Brücke für die Radler über die Weißbach zu errichten und müsse vor Ort hergestellt werden.

Der Kanalbau in Gersdorf

Verzug bringen auch Kanäle in Gersdorf, die jetzt noch ausgewechselt werden. Das war ursprünglich nicht geplant und verteuert auch das gesamte Projekt. Die Rohre seien laut Landesamt marode und würden zu nah unter der Oberfläche liegen, heißt es nun. SZ-Leser fragten sich, warum der Zustand nicht bei den Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn erkannt wurde. Isabel Siebert erklärt überraschend, der Zustand des Kanales sei gar nicht Bestandteil der vorangegangenen Untersuchungen gewesen und somit nicht erkundet worden.

Mit einem Gerücht räumt die Sprecherin aber noch auf. Das betrifft die angebliche Traglast der künftigen Brücke über die Weißbach. Die hatte für Kopfschütteln gesorgt. Es handele sich um eine Rad-/Gehwegbrücke, so Siebert. Die sei so ausgelegt, dass sie Benutzer sowie Betriebsfahrzeuge trage. Zum Beispiel einen Schneepflug im Winter. Für 60 Tonnen sei die Brücke keinesfalls ausgelegt. Aber immerhin für eine Einzellast von zwölf Tonnen. (SZ)

