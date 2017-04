Brücke soll wieder zweispurig werden

Die Stadt Pirna will noch dieses Jahr damit beginnen, die Brücke über den Bonnewitzer Bach an der Talmühle in Jessen zu sanieren. Der Bauausschuss des Stadtrates beschloss auf seiner vergangenen Sitzung die weitere Planung. Die Räte gaben einer zweispurigen Variante gegenüber einer einspurigen den Vorzug. Begründung: Auf der wichtigen Zufahrt nach Liebethal dürfe die Brücke kein Nadelöhr bleiben. Derzeit ist die Brücke nur einspurig befahrbar und auf maximal sechs Tonnen Tragkraft beschränkt. Lkws, Feuerwehr und Busse können das Bauwerk nur mit Sondergenehmigung überfahren. Die Ertüchtigung der Brücke wird nach Angaben der Stadtverwaltung rund 300 000 Euro kosten. (ce)

