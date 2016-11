Brücke soll Hochwasser trotzen In Zschackwitz lässt die Stadt eine Brücke neu bauen. Es ist einer der letzten Hochwasserschäden.

Günter Stiller von der Firma Baulogistik auf der neuen Brücke in Zschackwitz. Der Schriftzug zeigt das Baujahr – 2016. Noch ist das Bauwerk über den Amselgrundbach aber nicht befahrbar. © André Braun

Das Bauwerk über den Amselgrundbach in Zschackwitz sieht jetzt schon nach Brücke aus. Im Sommer hatte die Firma Baulogistik Döbeln mit dem Neubau begonnen. „Ich denke, dass wir in sechs Wochen fertig sind“, sagte Geschäftsführer Sven Weißflog. Das Bauwerk aus Beton steht auf Bohrpfählen, die zehn Meter in den Untergrund reichen. Die Bewohner von Zschackwitz werden kaum behindert. Für die Zeit der Bauarbeiten wurde eine Behelfsbrücke über den Bach errichtet.

Die alte Brücke war beim Hochwasser 2013 beschädigt worden. Aufgrund der Bauwerksmängel hatte die Stadtverwaltung einen Neubau vorgeschlagen. Die Fahrbahnbreite wird von bisher 4,80 Meter auf 5,50 Meter erweitert. Die lichte Weite erhöht sich von 3 auf 4,40 Meter. Außerdem wird die Brückenkonstruktion deutlich schlanker als die alte, sodass der Bach mehr Platz hat, wenn er ansteigt.

Weil es sich um einen Hochwasserschaden handelt, kann die Stadt den Löwenanteil für den Neubau aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung finanzieren. Knapp 200 000 Euro erhält die Stadt als Fördermittel, rund 37 000 Euro muss sie selbst aufbringen.

