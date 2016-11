Brücke offen, Frosch kommt später Die Brücke am Fuß des Pfaffenbergs in Königstein ist so gut wie fertig. Nur der Brunnen bleibt noch eine Weile im Depot.

Der Frosch – hier ein Bild vor einem Jahr – muss noch etwas warten, bevor er wieder an seinen Platz darf. Aber die Barbeiten sind so gut wie fertig. © Katja Frohberg

Anwohner am Pfaffenberg in Königstein können ab kommender Woche mit dem Auto über die neue Brücke am Froschplatz fahren, informiert Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Der zweite Bauabschnitt ist so gut wie abgeschlossen, nun kann die Straße nicht mehr nur in eine, sondern in beide Richtungen an dieser Stelle befahren werden. Der Gehweg am Pfaffenberg wurde zudem so ausgebaut, dass Autos darauf ausweichen können. Der Platz ähnelt nun dem Zustand, den er in den 1930er-Jahren innehatte. Die Potatschke fließt jetzt offen, nachdem an dem Bach Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 beseitigt wurden.

Bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend wurde von einigen Bürgern die Vermutung geäußert, dass durch die Offenlegung die Kurve jetzt enger sei als zuvor. Kummer entkräftete diese Sorge: „Man kommt auch mit einem großen Auto ganz sicher um die Kurve.“

Im Frühjahr 2017, wahrscheinlich im März, stehen die Restarbeiten an. Der Platz wird mit Pflanzen gestaltet, auch der Frosch-Brunnen kommt wieder an seine gewohnte Stelle. Durch die Offenlegung des Bachs muss er allerdings etwas nach links rücken. Derzeit wird die Figur noch im Bauhof eingelagert. Auf Nachfrage, ob der Frosch vor seiner Aufstellung noch eine Schönheitskur bekommt, antwortet der Bürgermeister: „Nicht nötig, er ist noch immer hübsch.“

