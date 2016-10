Brücke nun komplett Das 170 000 Euro teure Bauwerk ist jetzt für Fußgänger offen. Autos sind verboten. Lediglich eine Ausnahme gibt es.

Die Brücke steht schon seit Ende August. Was fehlte, waren noch die Geländer am Fußweg entlang der Wasserstraße. Die sind nun montiert – die Brücke kann also offiziell genutzt werden. © Thorsten Eckert

Es war schon das, was man ein Ereignis nennt: Als vor gut zwei Monaten die neue Brücke über die Röder an der Wasserstraße am Kranhaken in ihre Position schwebte. In knapp 15 Metern Höhe blinkte die gut 3,5 Tonnen schwere Aluminium-Brücke silbrig vorm strahlend blauen Spätsommerhimmel. Dann wurde sie von den Fachleuten der Peter Maier Leichtbau GmbH aus Singen verschraubt, die Firma ist spezialisiert auf den Bau von Aluminiumbrücken. An der Röder waren zuvor zwei wuchtige Betonpfeiler links und rechts des Flusses gegossen worden, die das rund 170 000 Euro teure Bauwerk nun schon seit einigen Wochen halten.

Aber offiziell genutzt werden durfte die Brücke dennoch bisher noch nicht. Denn was fehlte, war noch das Geländer links und rechts am Fußweg Wasserstraße. Das steht nun. Damit können jetzt Fußgänger hinüber in Richtung Hüttertal laufen. Autos sind verboten – lediglich Fahrzeuge der Wasserwirtschaft dürfen die Brücke passieren, da auf der gegenüberliegenden Wiese Wasseranlagen gewartet werden müssen.

zur Startseite