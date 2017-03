Brücke Lange Straße wird deutlich teurer Überhaupt eine Firma für den Abbruch der Querung zu finden, war schwer. Jetzt muss die Stadt in den sauren Apfel beißen.

Als wäre es nicht schon kompliziert genug: Abbruch und Neubau der Brücke Lange Straße werden noch teurer als zunächst gedacht. Der Stadtrat musste in seiner Sitzung am Mittwochabend zusätzlich eine Dreiviertelmillion Euro für das Projekt freigeben. Rund 1,6 Millionen Euro kostet das Vorhaben nun insgesamt. Dank einer unverhofften Gewerbesteuer-Nachzahlung zum Jahresende ergeben sich dadurch laut OB Marco Müller (CDU) aber keine drastischen Folgen für die Stadtkasse.

Hintergrund der explodierten Kosten ist nach Aussagen von Baubürgermeister Tilo Lindner ein Brückenbau-Programm der Deutschen Bahn: „Die Bahn investiert in diesem Bereich gerade selbst sehr viel. Daher sind die Auftragsbücher der Unternehmen voll und die Preise dementsprechend durch die Decke gegangen.“

Durchfahrt fast ein Jahr gesperrt

Erschwerend komme hinzu, dass Aufträge wie an der Langen Straße nur von Spezialfirmen ausgeführt werden könnten. „Die explizite Ansage von der Bahn lautet, dass beim Abbruch der Brücke nichts auf die Schienen fallen darf. Das Bauwerk muss also kleinteilig zurückgebaut und schließlich mit einem Kran weghoben werden“, erklärt Lindner. Dies sei zwar teuer, aber allemal besser, als mit der Baumaßnahme noch länger zu warten. Denn für den Abriss sind Sperrzeiten nötig, in denen kein Zug auf der Strecke fahren darf. Diese sind nun für Ende Juli 2017 anberaumt. Neue Sperrzeiten vergibt die Bahn nur mit einem Vorlauf von drei Jahren. Autofahrer müssen sich auf eine fast einjährige Umleitung einstellen: Voraussichtlich vom 6. Juni 2017 bis zum 19. Juni 2018 ist die Durchfahrt gesperrt. Für die Fußgänger wird eine Behelfsbrücke gebaut.

