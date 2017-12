Brücke in Porschdorf bleibt noch marode Nächstes Jahr startet der Bau der sogenannten Sense. Zwei Probleme können allerdings nicht behoben werden.

Im nächsten Jahr soll der Bau der sogenannten Sende starten. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Beseitigung der Hochwasserschäden an der Kreisstraße zwischen Hohnstein und Porschdorf, der Sense, beschäftigt derzeit das Straßenbauamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Es müssen Böschungen instand gesetzt und sechs Stützbauwerke errichtet werden. In den letzten Wochen haben Planer mehrere Vorschläge für die Beseitigung der Schäden erarbeitet und die wirtschaftlich sowie ökologisch günstigsten Varianten ermittelt. Diese bestehen aus einer sogenannten Schwergewichtswand als Trockenmauer mit Stahlbetonkopfbalken beziehungsweise aus einer Muldenrinne mit Kaskade.

Mit dem jetzigen Stand der Vorbereitung konnte bereits der Fördermittelantrag gestellt werden, so dass das Landratsamt im Zeitplan liegt. Klappt das alles auch weiter wie geplant, könnte im Frühjahr das Vorhaben starten. Schon jetzt steht fest, dass die Straße während der gesamten Bauzeit wieder voll gesperrt sein wird. Anders sei dies angesichts der geringen Straßenbreite nicht zu realisieren. Die Gesamtkosten betragen nach jetziger Schätzung 3,35 Millionen Euro. Fast 90 Prozent davon sollen als Fördermittel vom Freistaat kommen. Zwei weitere größere Probleme können mit dem jetzigen Straßenbauprojekt allerdings nicht behoben werden. Im Zuge der Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Brücke in Porschdorf baufällig ist. Diese kann innerhalb der Bauarbeiten nicht mit saniert werden. Auch die Böschung an der Grundmühle nach dem Abzweig nach Waitzdorf wird im kommenden Jahr noch nicht mitgebaut. Beides hätte Planungs- und Baukosten zusätzlich in die Höhe getrieben. (SZ/aw)

