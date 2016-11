Brücke in Crossen wieder frei Für die Baumaßnahmen wurden rund 400 000 Euro investiert, die der Freistaat zu 90 Prozent förderte.

Nach insgesamt sieben Monaten Bauzeit ist die Kreisstraße in Crossen wieder für den Verkehr freigegeben. © Symbolfoto/dpa

Im Erlauer Ortsteil Crossen ist die Kreisstraße seit Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte Kreissprecher André kaiser mit. Der Ersatzneubau einer Brücke über den Dorfbach ist nach sieben Monaten abgeschlossen. Investiert wurden rund 400 000 Euro, die der Freistaat zu 90 Prozent förderte.

Das Projekt umfasste unter anderem die Umverlegung von Versorgungsleitungen, den Abbruch der alten Brücke und von Stützmauern sowie deren Wiederaufbau in Stahlbetonbauweise, Straßenbauarbeiten in den Anschlussbereichen sowie die Ersatzpflanzung von Bäumen. „Die vorherige Brücke befand sich in einem schlechten Bauzustand, die Fahrbahnbreite war bereits eingeschränkt und die erforderliche Tragfähigkeit nicht mehr gegeben“, erklärte der Kreissprecher. (DA)

