Brücke halbseitig gesperrt In Dürrröhrsdorf wird einen Monat lang an der Stürzabach-Querung gearbeitet. Zum Schluss ist auch die Straße dran.

Einen Monat lang wird eine Brücke entlang der Dürrröhrsdorfer Straße aufgrund von Instandsetzungsarbeiten halbseitig gesperrt. Die Brücke quert den Stürzaer Bach am Ortsausgang von Dürrröhrsdorf in Richtung Dobra. Die Arbeiten beginnen an diesem Mittwoch, dem 30. August, und dauern bis zum 30. September, informiert Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das den Auftrag für die Arbeiten vergeben hat.

In dieser Zeit werden die Flügelwände der Brücke erneuert, ebenso die Brüstung und die Fahrbahn. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 55 000 Euro, sie werden vom Freistaat Sachsen getragen, da es sich bei der Straße um die Staatsstraße S 161 handelt. Der Verkehr soll während der Sanierung halbseitig mit einer Ampel geregelt werden. Isabel Siebert bittet trotzdem darum, an dieser Stelle vorsichtig zu fahren, da es aufgrund der Bauarbeiten eng zugehen wird. (SZ)

