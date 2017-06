Brücke der Versöhnung Auf der Görlitzer Altstadtbrücke ist eine Wanderschau über die katholische Kirche und deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 zu sehen.

Foto von der Ausstellungseröffnung am Sonntag. © Jens Trenkler

Ein ungewöhnlicher Ort für eine Ausstellung: Am Pfingstsonntag wurde direkt auf der Görlitzer Altstadtbrücke eine Wanderschau der Maximilian-Kolbe-Stiftung eröffnet. Die Präsentation mit dem Titel „Versöhnung in Progress – Die Katholische Kirche und die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945“ informiert vor allem über den Briefwechsel deutscher und polnischer Bischöfe vor 50 Jahren. Die Maximilian-Kolbe-Stiftung wurde 2007 von der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz gegründet, um Beiträge zur Weiterentwicklung der kirchlichen Versöhnungsarbeit in Europa zu leisten.

