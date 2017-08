Brücke an der Großraschützer nimmt Gestalt an Die bereits gesetzten Borde verraten die Straßenaufteilung. Von der Umgehungsstraße nebenan ist nichts übrig.

Links vom Straßenbord soll der Fuß- und Radweg hin. © Kristin Richter

Seit dieser Woche ist die Durchfahrt zwischen dem Restaurant „Der Bergkeller“ und dem Abzweig Merschwitzer Straße gesperrt. Innerhalb von drei Wochen wollen die Bahnbauer die Eisenbahnbrücke so weit fertigstellen, dass unten drunter wieder der Straßenverkehr hindurchfahren kann. In dieser Woche wurden unter anderem die Straßenborde gesetzt. Mit etwas straßenbaulichem Verständnis kann man jetzt erahnen, wie der Verkehr unter dieser Brücke an der Großraschützer Straße rollt bzw. geht. Aus Richtung Innenstadt kommend, wird links ein 2,75 Meter breiter Fuß- und Radweg entstehen. Ein 0,75 Meter breiter Sicherheitsstreifen trennt ihn von der sechs Meter breiten zweispurigen Straße. Auf der anderen Seite befindet sich zusätzlich ein halber Meter Schutzstreifen bis zur rechten Brückenwand.

Links von der Eisenbahnbrücke verlief bis letzte Woche die Baustellenumfahrung, die wie eine richtige Straße mit drei Asphaltschichten aufwendig errichtet wurde. Sie wurden jetzt abgefräst. Nur noch die Berge des Asphaltmehls sind zu sehen.

