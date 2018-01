Brücke am Kottesteig wird saniert Kurort Rathen hat die Arbeiten in Auftrag gegeben, gebaut wird aber noch nicht.

© Symbolfoto Archiv SZ

Kurort Rathen. Der Gemeinderat von Kurort Rathen hat die Vergabe der Bauleistung für die Instandsetzung der Gewölbebrücke am Kottesteig in Niederrathen beschlossen. Der Auftrag ging an die Firma Bauinstandsetzung Sebnitz, die mit rund 49 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte. Der Bau beginnt, sobald es die Witterung zulässt. (SZ/gk)

