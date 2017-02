Brüchige Brücken Sein neues Album stellt Falkenberg am Sonnabend im Bautzener Burgtheater vor. Doch beim Konzert fehlen auch seine Klassiker nicht.

Der Mann, das Meer und ein Notizbuch: Falkenberg reibt sich an den großen Themen unserer Zeit und verarbeitet sie musikalisch. © PR

Falkenberg ist selbst erstaunt. „Es ist schon wieder knapp zwei Jahre her, dass ich in Bautzen war“, sagt der Musiker. Also packt er berührende Texte und Spielfreude ein und legt am Sonnabend vor seinem eigentlichen Tourstart 2017 einen Zwischenstopp am Klavier im Burgtheater ein. Aus dem Gepäck holt er sein frisch erschienenes Album „Menschen auf Brücken“. Im Konzert wird der Geschichtenerzähler neben neuen Liedern aber auch einige Klassiker spielen.

Schließlich kann der Künstler schon auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückgreifen. Zum ersten Mal allerdings stand Ralf Schmidt, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, mit zehn Jahren im Rampenlicht des Theaters Halle. Im Stadtsingchor schlug er damals bei Mozarts Zauberflöte noch andere Töne an, als später bei Stern Meißen. Ab 1983 war er der Frontmann und Sänger der erfolgreichen Rockband.

Parallel machte er sich als Solist unter dem Namen IC Falkenberg auf den Weg. Diese Fan-Generation kann heute noch „Mann im Mond“ und „Dein Herz“ mitsingen. In dieser Zeit, Mitte der 1980er Jahre, kommt der Musiker mit der Band zum ersten Mal nach Bautzen. In der Stadthalle „Krone“ werden seinerzeit noch Musiksendungen aufgezeichnet. Die TV-Produktionen ziehen sich über mehrere Tage. Die Zeit vertreiben sich die Interpreten mit warten, Kollegen treffen oder einem Bummel durch die Altstadt. Auch Bautzener kreuzen bei diesen Auftritten seinen Weg. Manche dieser Freundschaften verbinden das Gestern mit dem Heute wie eine Brücke. Falkenberg freut sich, dass sie sich diese trotz Distanz und Zeitenwenden immer wieder als belastbar gezeigt haben.

Reiben an den großen Themen

Während Falkenberg seine Brücken im Kleinen pflegt, reibt er sich an großen Themen. Es macht ihm Sorgen, dass Verbindungen zwischen Menschen, Völkern und Kontinenten brüchiger denn je sind. „Die ehemals soliden Brücken korrodieren. Es wird weniger geredet und mehr gehasst. Es werden wieder Mauern und Zäune statt Brücken gebaut. Doch das kann nicht die Lösung der Probleme sein, die wir nur gemeinsam in der Welt anpacken können und müssen“, sagt der Musiker.

Diese Gedanken hat er auf seinem neuen Konzeptalbum im Oktober veröffentlicht. Im Anschluss gab es im vergangenen Jahr schon die ersten Konzerte. Doch der gebürtige Hallenser tritt mit seinen Liedern längst nicht mehr nur zwischen Kap Arkona und Fichtelberg auf. Hamburg, Saarbrücken und Stuttgart stehen auf der Tourneeliste, genau wie Magdeburg, Stralsund, Zwickau und eben Bautzen. Knapp 60 Konzerttermine stehen für dieses Jahr fest. Vor dem Auftritt an der Spree wird er noch mal ins Tonstudio gehen, um für sein Publikum die perfekten Songs auszuwählen. „Da muss ich allein durch. Ich muss merken, dass es sich gut anfühlt. Dabei bin ich selbst mein größter Kritiker“, so Falkenberg.

Bei den Proben zum neuen Programm steigt dann die Vorfreude auf den Auftritt. Am liebsten spielt der 56-jährige Songpoet Konzerte, bei denen er dem Publikum in die Augen schauen kann – so wie im Burgtheater. Denn auf diesen kurzen Wegen lassen sich mit klassischen Pianoklängen, folkrockigen Ausflügen und leisen Anekdoten empfindsame, aber keineswegs sentimentale Brücken zu Menschen bauen.

Konzert: Falkenberg - Menschen auf Brücken am Sonnabend, dem 25. Februar, 19.30 Uhr im Burgtheater Bautzen, Karten: 03591 584225

