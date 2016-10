Gesundheitsforum Elblandkliniken Brüche und künstliche Gelenke Beim Gesundheitsforum am 12. Oktober geht es um Knochenbrüche bei älteren Menschen und die Behandlung mit künstlichen Gelenken.

Herr OA König, was unterscheidet einen Knochenbruch bei einem Senior von dem eines jüngeren Patienten?

Während es im jüngeren Lebensalter meist nur durch die Einwirkung starker Kräfte auf das menschliche Knochengerüst, bzw. ein sogenanntes Hochrasanztrauma, z. B. im Rahmen eines Straßenverkehrsunfalls, zu einem Knochenbruch kommt, sind im Alter deutlich leichtere Verletzungsabläufe ausreichend, um den bereits stabilitätsgeminderten Knochen zu brechen. Oft reicht das Stolpern über die sprichwörtliche Teppichkante, um einen Sturz herbeizuführen. Vorrangig kommt es hierbei zur Verletzung des Oberschenkelknochens im Bereich des Hüftgelenkes, wobei hier in Abhängigkeit vom genauen Bruchverlauf sehr verschiedene Versorgungsweisen notwendig werden. Handelt es sich um einen solchen Bruch des Oberschenkels, ist das Gehen für den Patienten nicht mehr möglich. Meist besteht eine stark schmerzhafte Fehlstellung des gesamten Beines, sodass hier in kürzester Zeit eine operative Stabilisierung notwendig wird.

Welche therapeutischen Verfahren wenden Sie in diesen Fällen im Elblandklinikum Meißen an?

Wesentliches Ziel der Stabilisierung einer Oberschenkelfraktur beim älteren Menschen ist die Wiederherstellung belastungsstabiler Verhältnisse, da es dieser Altersklasse nicht möglich ist, sich an Unterarmstützen mehr oder weniger hüpfend fortzubewegen. Die von der Industrie angebotenen Stabilisierungsverfahren haben sich während der letzten 20 Jahre drastisch verändert. Heutzutage ist es möglich, Nagelsysteme, die in den Knochen eingeführt werden und gleichzeitig zu einer Stabilisierung des Oberschenkelhalses führen, über sehr kurze Hautschnitte unter gleichzeitiger Kontrolle einer Röntgeneinrichtung im OP einzusetzen. Diese Materialien gewährleisten die sofortige Belastungsstabilität ab dem 1. Tag nach der operativen Versorgung. Sollte der Bruchverlauf die Notwendigkeit eines vollständigen Gelenkersatzes, z. B. im Bereich des Hüftgelenkes, erfordern, so erfolgt die Versorgung adäquat zu der beim planmäßigen Ersatz eines abgenutzten Hüftgelenkes durch Implantation einer Endoprothese. Die Anwendung sogenannter winkelstabiler Osteosynthesematerialien macht es zudem möglich, viele Knochenbruchformen an den verschiedensten Skelettabschnitten übungsstabil zu versorgen, die vor einigen Jahren noch über viele Wochen im Gips ausbehandelt worden wären. Eine besondere Herausforderung stellen Knochenbrüche bei Patienten da, die bereits im Vorfeld durch künstliche Hüft- oder Kniegelenke versorgt worden sind. Hier orientiert sich der Knochenbruchverlauf meist an dem bereits einliegenden Metallen, sodass der Knochenbruch z. B. direkt an der Spitze einer eingebrachten Endoprothese quer durch den Oberschenkel verläuft. In diesem Fall sind besonders ausgedehnte operative Eingriffe notwendig, um eine erneute Stabilisierung der Extremität zu erreichen. Oft müssen zusätzlich zu speziellen Plattensystemen Spezialprothesen eingebracht werden, die den Knochenbruch innerlich überbrücken bzw. vollständig zerstörte Knochenabschnitte gänzlich ersetzen. Alle diese genannten Verfahren kommen im Elblandklinikum Meißen entsprechend ihrer Notwendigkeit zeitnah zum Einsatz, um dem Patienten eine rasche Wiederaufnahme seiner Beweglichkeit zu ermöglichen.

Unter welchen Bedingungen erwägen Sie den Einsatz künstlicher Gelenke?

Wie bereits erwähnt, ist es notwendig, Knochenbrüche, die sich besonders nah im Bereich unserer großen Gelenke befinden, durch den Einsatz künstlicher Gelenke zu versorgen. Je kleiner das dem Gelenk zugewandte Knochenfragment ist, um so geringer ist auch die Möglichkeit einer gelenkerhaltenden Versorgung. In diese würde einerseits eine langwierige Entlastung der betroffenen Gliedmaße, ggf. mit gleichzeitiger Ruhigstellung des angrenzenden Gelenkes erfordern, was im Alter einerseits nicht sicher geleistet werden kann, zum anderen mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer starken Bewegungseinschränkung im weiteren Verlauf führen würde. Hier ist die Anwendung künstlicher Gelenke mit Ersatz des zerstörten Knochenanteils ein segenreiches Verfahren, das es dem Patienten ermöglicht, bereits am Tag nach der Operation mit entsprechender Hilfestellung auf eigenen Beinen zu stehen.

Wie können ältere Menschen Knochenbrüchen und Sturzverletzungen vorbeugen?

Die Zunahme von Stürzen im Alter ist bedingt einerseits durch die geringer Reaktionsgeschwindigkeit der Menschen bei gleichzeitig schlechterer Koordinierung entsprechender Ausweichbewegungen, sodass letztlich eine sichere Prävention nicht möglich sein wird. Hinzu kommt die eingeschränkte Hör- und Sehfähigkeit, die eine Orientierung im Raum zusätzlich erschweren. Somit werden Sturzverletzungen im Alter trotz aller Vorsicht immer ein Thema bleiben. Hinzu kommt, dass die älter werdende Generation bei deutlich besseren gesundheitlichen Voraussetzung, als beispielsweise noch zur Zeit ihrer eigenen Elter,n deutlich höhere Bewegungsansprüche geltend machen. Auch die Patienten jenseits des 80. Lebensjahres reisen heutzutage noch um die Welt oder treiben Sport, sodass auch in Zukunft mit einer wesentlichen Verringerung der Knochenbrüche, auch im hohen Alter nicht zu rechnen ist.

Das Gespräch führte Kristin Koschnik

Das Gesundheitsforum findet am 12. Oktober 2016 um 18 Uhr im Elblandklinikum Meißen (Konferenzraum, 1. Etage) statt. Um telefonische Anmeldung unter 03521/41045520 oder 0351/837475670 wird gebeten (Mo. - Fr., 10 - 16 Uhr).

