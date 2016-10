Bruchbuden werden neues Gemeindezentrum Es ist vollbracht: Feierlich wurden die Predigerhäuser von Superintendent Andreas Beuchel am Reformationstag geweiht.

Superintendent Andreas Beuchel erteilt den Segen für das neue Gemeindezentrum. Am gestrigen Reformationstag wurde das aus den zwei maroden Predigerhäusern hervorgegangene neue Gebäude seiner Bestimmung übergeben. © Klaus-Dieter Brühl

Gedränge im neuen Gemeindesaal: Pfarrer Dietmar Pohl (links) freut sich mit seiner Gemeinde über das neue Haus, das auch für die Stadt ein Gewinn ist.

Großenhain. Dieses freudige Drängeln hatten sich alle verdient. Dicht an dicht quetschten sich Gemeindemitglieder, geladene Gäste und zahlreiche Neugierige an diesem Montagnachmittag in die unmittelbar neben der Großenhainer Marienkirche befindlichen Gebäude. Nach Jahrzehnten des Stillstands und der Ungewissheiten wollten sie alle bei der Einweihung der für 1,67 Millionen sanierten Predigerhäuser dabei sein. Denn das andächtig Geflüsterte „dass ich das noch erleben darf“ einer sichtlich ergriffenen Röderstädterin hatte seinen Grund: letztmalig hatte die Großenhainer Kirchgemeinde in den 1970er Jahren versucht, die als „Bruchbuden“ und „Schandflecke“ geltenden Gebäude notdürftig in Eigenleistung zu modernisieren. Seitdem war an den nach dem Stadtbrand 1744 errichteten Häusern mal hier und da etwas Farbe an die Wände gebracht worden – zum ganz großen Wurf hatte es aber nie gereicht. „Dass wir heute hier stehen können, verdanken wir letztlich dem großen und ausdauerndem Engagement von Dietmar Pohl“, sagte Kirchvorstand Bernd Kniese. Großenhains Pfarrer, der nach eigenem Bekunden selbst gar nicht an die erfolgreiche Sanierung beziehungsweise Nutzung als Gemeindezentrum geglaubt hatte. „Ab morgen geht es aber hier los, und wir erfüllen die Häuser mit Leben“, versicherte Pohl lachend. Häuser, denen Superintendent Andreas Beuchel nicht nur den Segen erteilte, sondern daran erinnerte, was Menschen in diesen Zeiten brauchen: „Sie benötigen nämlich nicht nur Nahrung und ein festes Dach über dem Kopf. Sie brauchen auch eine tragende Gemeinschaft, für die diese Häuser ein Symbol sind.“

Modernes Pfarramt mit historischen Malereien an der Wand

Noch ist der Vorgarten nicht angelegt. Aber wenn er es im kommenden Frühjahr sein wird, werden Rasen, Bäume, Sträucher und ein modern gestalteter Jakobsbrunnen in Anlehnung an den Pilgerweg das Bild prägen. Ein Weg aus alten Sandsteinen soll zum Haupteingang der geschichtsträchtigen Pilgerhäuser führen. Zwei Häuser mit den Nummern 5 und 6, die auf drei Ebenen viel Platz für die Verwaltung, die Gemeindearbeit und die Durchführung von Veranstaltungen bieten. Wichtig: Das Großenhainer Pfarramt befindet sich künftig am Kirchplatz.

Vom Haupteingang aus gelangen Besucher zunächst in den Eingangsbereich. Aufwendig wurde dieser wieder hergerichtet. Selbst die historischen Bodenfliesen wurden originalgetreu nachgefertigt. Neben den Büros, in denen Anliegen vorgebracht werden können, befindet sich hier auch das Arbeitszimmer des Pfarrers. Ein besonderer Raum, schließlich finden sich in ihm die Zeugnisse von filigranen Malereien aus der Entstehungszeit der Gebäude. Mit viel Aufwand wurden sie von den Restauratoren um Anja Tomaschewski rekonstruiert und in die neue Gestaltung eingebettet. Darüber hinaus im Erdgeschoss zu finden sind Sitzmöglichkeiten, ein barrierefreies WC und der Ausgang zum Innenhof. In ihm soll künftig unter anderem eine Tischtennisplatte Platz finden.

Vielfältiges Leben der Gemeinde inmitten zahlreicher Zimmer

In das erste Obergeschoss gelangt man über die Treppe oder den eigens eingebauten Fahrstuhl. Auf dieser Etage sind die Gruppenräume für die Gemeindearbeit und Besprechungen verschiedener Gremien untergebracht. Die Kinder der Christenlehre finden sich hier ebenso zusammen wie musikalische Gruppen, die Mitglieder der jungen Gemeinde und die Gruppenseelsorge. Darüber hinaus im Obergeschoss zu finden sind eine Küche, Toiletten sowie ein Arbeitszimmer für die Kantorin und den Gemeindepädagogen.

Lichtdurchflutet und in Erwartung vieler Menschen

Im Dachgeschoss befindet sich schließlich ein weiteres gestalterisches Highlight der Häuser. Der auch als Winterkirche nutzbare, 138 Quadratmeter große Gemeindesaal ist geradezu lichtdurchflutet. Die modern gefassten Panoramafenster sind ebenso kennzeichnend wie die Böden aus Eichenparkett und die opulente Holzbalkendecke. Hinter der nach Osten zeigenden Altarwand können Stühle und Tische gelagert werden. Immerhin soll der Raum auch für Veranstaltungen der Stadt und private Feiern genutzt werden können. Besonderer Hingucker: die aus dem Meißner Dom stammende Truhenorgel.

