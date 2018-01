Bruchbude soll verschwinden Ein verfallendes Haus an der Dresdner Straße in Freital soll abgerissen werden. Die Stadt will dem Eigentümer Zuschüsse zahlen.

In dem Haus an der Dresdner Straße hatte früher die Gesellschaft für Sport und Technik ihren Sitz. Vor allem das Dach ist stark beschädigt. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Das Sturmtief „Friederike“ in der vergangenen Woche hat dem Haus nicht gerade gutgetan. Die Windböen zogen das Dach des Gebäudes an der Dresdner Straße 213 weiter in Mitleidenschaft. Die Farbe an der Fassade ist schon lange abgeblättert. Scheiben sind eingeschlagen. Ohne Frage: Das Haus, das sich direkt neben dem Areal des ehemaligen Sächsischen Wolfes befindet, gehört zu den Schandflecken in Freital. Geht es nach dem Willen der Stadt, soll sich das jedoch bald ändern. Das Rathaus will den Eigentümer beim Abriss des Gebäudes finanziell unterstützen.

Wie aus dem gerade beschlossenen Haushaltsplan hervorgeht, sind insgesamt 35 000 Euro dafür vorgesehen. Zwei Drittel davon sollen als Fördermittel vom Bund und Land kommen. Den Rest der Abrisskosten müsste der Eigentümer des Hauses bezahlen.

Das Haus steht schon seit Jahrzehnten leer. Es gab mehrere Eigentümerwechsel, wie die Stadt mitteilt. Der Hof hinter dem Gebäude wurde zuletzt vor etwa zehn Jahren als Annahmestelle für Wertstoffe genutzt. Das Haus selbst wurde lange Zeit als Wohnhaus genutzt und danach bis zur Wende als Zentrale der Gesellschaft für Sport und Technik (GST), einer vormilitärischen Massenorganisation der DDR. Seitdem steht es leer und verfällt zusehends. Noch im vergangenen Jahr war es auf diversen Immobilienportalen zum Kauf angeboten worden. Wie es heißt, soll es seit Kurzem einen neuen Eigentümer geben. Der Name ist nicht bekannt.

Von diesem neuen Eigentümer ist nun auch abhängig, wann das Haus tatsächlich verschwindet – und von den Fördermitteln. Denn die im Haushalt verzeichneten 23 000 Euro vom Bund und Land sind noch nicht bei der Stadt eingegangen. „Erst nach Fördermittelbereitstellung durch die Sächsische Aufbaubank kann diese Maßnahme weiter vorbereitet werden“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Die Stadt sieht den Abriss des Gebäudes als wichtigen Baustein zur Entwicklung des Areals „Sächsischer Wolf“. Dort soll bis 2021 ein Teil eines neuen Stadtzentrums für Freital entstehen.

