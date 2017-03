Brotgeflüster im Fernsehen Andrea Schreyer bekam in ihrer Backstube Besuch von einem Filmteam. Mit ihrer Geschäftsidee hat sie offenbar Erfolg.

Andrea Schreyer in ihrer Backstube. © Sebastian Schultz

Die Riesaerin Andrea Schreyer wird im MDR-Fernsehen zu sehen sein. „Eine Fernsehproduktionsfirma aus Leipzig ist auf mich zugekommen und hat letzten Samstag einen kompletten Einsteiger-Brotbackkurs in meiner Backstube begleitet“, berichtet sie stolz. Das Ergebnis werde aller Voraussicht nach am Mittwoch, 8. März, bei „MDR um 4“ zu sehen sein.

Vor anderthalb Jahren hatte sich die Brotflüsterin in ihrem Privathaus in Gostewitz selbstständig gemacht – nachdem ihr Brotbackautomat kaputt gegangen war (SZ berichtete). Der Schritt war offenbar eine gute Entscheidung: „Inzwischen sind fast immer alle Kurse ausgebucht, und mit Blick auf 2017 kann ich sagen: Es sind nicht mehr viele Termine frei. Die interessierten Brotbäcker und Einsteiger kommen aus ganz Deutschland angereist, und ich bin darüber sehr glücklich“, so Schreyer.

zur Startseite