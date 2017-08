Brote in der Straßburg-Passage im Test In Görlitz kommen Ende August die Bäckereien des Landkreises auf den Prüfstand.

Welche Bäckereien aus dem Landkreis Görlitz die besten Brote backen, wird Ende August in der Straßburg-Passage ermittelt. © picture alliance / dpa

Görlitz. Einem harten Test werden sich am Dienstag, dem 29. August, und Mittwoch, dem 30. August, insgesamt 18 Bäckereien in der Straßburg-Passage in Görlitz stellen. Dann macht sich Michael Isensee vom Institut für die Qualitätssicherung von Backwaren (IQ Back) bei einer öffentlichen Brot- und Brötchenprüfung ein Bild von den Backkünsten, wie die Bäckerinnung Oberlausitz-Niederschlesien bekannt gab.

Auf einer eigens eingerichteten Brotstraße wird der Prüfer die Backwaren unter anderem auf Form, Kruste, Geruch und Geschmack testen. Kunden und Besucher können dabei am Dienstag, ab 11 Uhr, und am Mittwoch, ab 10 Uhr, zusehen sowie mit eigenen Augen erleben, wie eine solche Qualitätskontrolle abläuft. Die Brote können zudem selbst verkostet werden.

Am 29. August wird zusätzlich Ernährungsberaterin Maja Arlt vor Ort sein. Die Fachkraft informiert dabei zu Vollkornprodukten, den Inhalten der Brote und allgemein zu gesunder Ernährung. (szo)

