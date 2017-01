Gut zu wissen Brot und Schätze für die Kirchenheizung Zwei Drittel der Spendensumme für die Sebnitzer Stadtkirche sind beisammen. Jetzt starten weitere Aktionen.

Die alten Rohre im Kirchenschiff müssen raus, mitsamt dem historischen Kessel im Keller. Pfarrer Lothar Gulbins ist überwältigt von der bisherigen Resonanz auf die Spendenaktion.

Damit ihre Stadtkirche auch in Zukunft warm bleibt, haben sich die Sebnitzer in der Adventszeit und über die Weihnachtsfeiertage richtig ins Zeug gelegt. Noch Ende November lag der Spendenstand für die dringend benötigte neue Kirchenheizung bei knapp 18 000 Euro, jetzt sind es schon über 40 000 Euro, die auf dem Konto der evangelischen Kirchgemeinde eingegangen sind. Das entspricht zwei Drittel der benötigten Summe. 60 000 Euro muss die Gemeinde selbst mittels Spenden für den Heizungsumbau aufbringen, insgesamt kostet das Großprojekt 183 000 Euro. „Ich bin überwältigt von der großen Unterstützung der Sebnitzer“, sagt Pfarrer Lothar Gulbins. „Wir möchten uns bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die in den letzten Wochen und Monaten für die Heizung der Peter-Pauls-Kirche Geld gegeben haben.“ Viele Menschen aus Sebnitz und der Umgebung haben sich daran beteiligt, aber auch Unterstützer von weiter her.

Doch auf den bisherigen Erfolgen ruht sich die Kirchgemeinde nicht aus. Immerhin fehlen noch knapp 20 000 Euro, bis die Finanzierung komplett ist. Um die ausstehende Summe einzusammeln, laufen jetzt gleich mehrere Initiativen an. Für den 2. April ist eine Auktion geplant, bei der Sebnitzer Schätze unter den Hammer kommen. „Wir wollen Kunstwerke und Schätze von Sebnitzern versteigern, die man sonst nicht bekommt“, sagt Kirchvorsteher Carsten Häntzschel, der den Spendenausschuss leitet. Der Gedanke dahinter: Die Sebnitzer stellen ihnen liebgewordene, individuelle Kostbarkeiten zur Verfügung, die dann für den guten Zweck meistbietend verkauft werden. Der Erlös fließt in die Neuinstallation der Kirchenheizung. „Einige Ideen haben wir bereits“, sagt Häntzschel. „Aber wir sind noch auf der Suche nach persönlichen Schätzen.“ Das können zum Beispiel Bilder sein, Sammlerobjekte oder Porzellanteller – alles, was einen persönlichen Wert hat und irgendwie besonders ist. Weniger gefragt sind Alltagsgegenstände, die man sonst auf dem Flohmarkt verhökern würde, weil man sie nicht mehr braucht. Wer einen Vorschlag für einen Sebnitzer Schatz hat, kann sich gern an Pfarrer Lothar Gulbins wenden.

Die Versteigerungsaktion wird im Kunsthaus Sammelsurium über die Bühne gehen. Dessen Initiatoren freuen sich über die Zusammenarbeit. „Wir öffnen gern unsere Räume für die Menschen in Sebnitz“, sagt Susanne Walldorf von der Immobiliengesellschaft Administrata, welche die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. „Eine Auktion passt gut zu unseren Ideen für das Kunsthaus Sammelsurium.“ Das noch immer junge Kulturkaufhaus in den Räumen der ehemaligen Schlecker-Filiale im Sebnitz-Center ist nur zu besonderen Anlässen geöffnet, zuletzt während des Weihnachtsmarkts. Gestartet ist das Kunsthaus Sammelsurium unter großem Andrang bei der Sebnitzer Museumsnacht.

Wer keine Schätze abtreten oder ersteigern will, kann trotzdem etwas für eine warme Kirche tun – sozusagen am Abendbrottisch. Die Sebnitzer Bäckerei Gnauck hat dafür etwas Besonderes im Angebot: das Heizungs-Brot. Bei diesem Mehrkornbrot mit Urgetreide handelt es sich um eine spezielle Kreation, die sonst nicht erhältlich ist. Sie besteht aus Natursauerteig mit Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Roggenschrot und Leinsamen, zählt Bäckermeister Lutz Gnauck auf. Von jedem verkauften Brot gehen 50 Cent an die Spendenkasse der Kirchgemeinde. Ab Freitag ist das mit einer Banderole versehene Heizungs-Brot in den Filialen von Gnaucks Backhaus erhältlich.

In der Kirchgemeinde beginnt nun die Feinplanung für den Heizungstausch. Im Sommer 2017 soll die neue Kirchenheizung eingebaut werden. Die letzten Veranstaltungen werden die Jubelkonfirmation und ein Benefizkonzert am 18. Juni sein. Danach ist die Peter-Pauls-Kirche für Gemeinde und Besucher gesperrt. Statt Orgelmusik und Gesang haben dann die Heizungsbauer das Sagen.

