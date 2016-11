Broschüre zu häuslicher Gewalt In dem neuen Heft finden Hilfesuchende Tipps, Telefonkontakte und Ansprechpartner im Landkreis.

„Keine Verschlusssache – Leben ohne Gewalt“ heißt die Broschüre, die Teresa Schubert, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, vor Kurzem an viele Vereine und Institutionen im Kreis verschickt hat. In der Broschüre werden Bürger über häusliche Gewalt aufgeklärt. Zudem listet sie eine Vielzahl möglicher Ansprechpartner auf, die in Notsituationen oder zur Aufklärung kontaktiert werden können.

Ebenfalls ist der neuen Auflage der Broschüre wieder eine Notfallkarte beigelegt. Sie führt Notrufnummern für den gesamten Landkreis auf, hält aber auch Tipps für Autopannen bereit.

Die Broschüre samt Notfallkarte wird an mehr als 600 Adressen im Landkreis verschickt. In Apotheken, Kitas, Haus-, Frauen- und Kinderarztpraxen, Verwaltungen und Vereinen können sich Bürger nun mit dem kostenlosen Informationsmaterial versorgen. „Oftmals wissen die Betroffenen häuslicher Gewalt nicht, wo sie sich Hilfe suchen können und dass es Hilfe überhaupt gibt“, sagt Teresa Schubert. „Das wollen wir ändern.“ (SZ/wer)

