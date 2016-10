Broschüre führt durch die Johannstadt

Bis Ende des Jahres arbeitet ein Team im Quartiersmanagement Johannstadt an einer Broschüre über den Stadtteil. Auf 100 Seiten sollen Akteure, kulturelle und soziale Angebote sowie die Stadtteilgeschichte vorgestellt werden. Für das Projekt haben die Macher 16 000 Euro beim Land eingeworben. Weitere 4 000 Euro gibt das Stadtplanungsamt dazu.

Davon wird nicht nur die Broschüre mit einer Auflage von 2 500 Stück produziert und gedruckt. Auch sollen die Informationen auf der Internetseite zu sehen sein, und zwar in Deutsch, Russisch, Arabisch und Persisch. Ein ebenfalls viersprachiger Flyer weist auf dieses neue Online-Angebot hin. Die Johannstadt ist der Stadtteil mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Über 20 Prozent der Bewohner stammen aus einem anderen Land. Zudem arbeiten in den ansässigen wissenschaftlichen Instituten viele ausländische Forscher, die auch im Stadtteil wohnen. Drei von ihnen helfen jetzt beim Übersetzen der Texte.

Ende des Jahres soll die Broschüre in Druck gehen, ab 2017 steht sie dann zur Verfügung. (SZ/acs)

