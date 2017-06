Bronzenes Wochenende Die Mitteldeutsche Meisterschaft endet mit fünf dritten Plätzen für den Nachwuchs aus Pulsnitz, Lichtenberg und Kamenz.

Die zwei Lichtenberger Bronzemedaillengewinner: Marie Klotsche und Nils Schöne. © Udo Mann

Das diesjährige Kräftemessen der besten Judoka unter 15 Jahre aus den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde im thüringischen Schmölln vom ortsansässigen PSV in der Ostthüringenhalle ausgetragen. Für diese Mitteldeutschen Titelkämpfe hatten sich auch Sportler vom TSV 1886 Lichtenberg, dem KSV Pulsnitz und dem PSV Kamenz qualifiziert. Das größte Aufgebot kam dabei mit vier Athleten aus der Lessingstadt.

Gemeinsam mit dem Kamenzer PSV-Trainer Hardy Hohlefeld reisten Saskia Hummitzsch, Darien Hertel, Felix Siegemund und Batukhan Yusupov zu ihrem Saisonhöhepunkt. Aus Lichtenberg kamen Marie Klotsche und Nils Schöne dazu, die sich am Ende jeweils die Bronzemedaillen sichern konnten. Ebenso wie die Pulsnitzerin Emely Rother und zwei Sportler des PSV-Quartetts.

Darien Hertel trat als aktueller Sachsenmeister für den Kamenzer Polizeisportverein auf die Tatami. Saskia, Felix und Batukhan hatten sich mit dritten Plätzen bei der Landesmeisterschaft für dieses Turnier qualifiziert. In der ersten Runde musste sich Darien in der Gewichstklasse bis 34 kg mit dem thüringischen Vizemeister Rukman Artchakov auseinandersetzen. Der Kamenzer bestimmte den Kampf und besiegte den Schleizer vorzeitig mit Ippon, den er für einen Hüftfegewurf erhielt.

Strafen entscheiden über Sieg

Bereits in der nächsten Begegnung kam es zum Meisterduell mit Stefan Rudi vom PSV 05 Köthen. Keinem der beiden Kämpfer gelang es, mit einer Wurfaktion in Führung zu gehen. Hardy Hohlefeld: „Dann verließ Darien unerlaubt die Matte und wurde mit einem Shido bestraft. Er steckte aber nicht auf und bedrängte den Köthener. Dies hatte eine Shido-Bestrafung wegen Inaktivität für den Anhaltiner zur Folge und der Kampf war ausgeglichen.“

In der letzten Kampfminute geriet Darien wieder durch das unerlaubte Verlassen der Tatami in Rückstand. Nach Ablauf der drei Kampfminuten gewann Stefan Rudi mit einer Strafe weniger als Darien den Kampf und mit einem vorzeitigen Sieg im Finale den Meistertitel. Der Kamenzer kämpfte im letzen Kampf um den dritten Platz. Mit einem Innenschenkel-Fegewurf schickte er den Leipziger Edo Dickmann mit dem Rücken auf die Tatami und sicherte sich die Bronzemedaille.

Ebenfalls auf Platz drei landete Felix Siegemund vom PSV Kamenz. In einer Vierer-Gruppe in der Klasse bis 40 kg fegte er zunächst mit starken Fußwürfen Luca Weede vom JC Leipzig und Dennis Dürgerow vom Köthener SV 09 von der Matte. Doch der thüringische Meister Lorenz Fiedel besiegte dann den PSV-Kämpfer. Als Gruppenzweiter seines Pools kämpfte Felix gegen den Sieger der anderen Gruppe um den Einzug ins Finale. Der Hallenser Alexander Gottfried war an diesem Tag jedoch nicht zu bezwingen und gewann nach dem Finaleinzug auch den Meistertitel. (ase/um)

zur Startseite