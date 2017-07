Bronzemedaille für Bischofswerdaer Lothar und Gabriele Wils vom TSC Blau-Gold waren jetzt in Chemnitz erfolgreich.

Tanzsport. Beim Sommerturnier des TK Orchidee Chemnitz waren auch Lothar und Gabriele Wils vom TSC Blau-Gold Bischofswerda in den Standardtänzen in der Klasse Senioren III A am Start. Nach erfolgreich absolvierter Vorrunde konnten sie sich gegen eine starke Konkurrenz in der Endrunde behaupten und errangen die Bronzemedaille. Die jüngeren Bischofswerdaer Tänzer starteten derweil bei den Landesjugendspielen in Dresden. Lisa Roick und Celine Ehlert traten in der Kategorie Paartanz Standard/Latein im Breitensportbereich an, wo bis zu 17 Paare am Start waren. Im B-Finale belegten die beiden einen hervorragenden ersten Platz. Beim Tango gelang dem TSC-Duo noch ein zweiter Platz und beim Quickstepp Rang vier. Als Abschluss an diesem prall gefüllten Tag erreichten Roick/Ehlert in den Lateintänzen auch noch gute Platzierungen. Im Cha-Cha-Cha wurde es Rang drei, in der Rumba der vierte und beim Jive der sechste Platz. (jgr)

