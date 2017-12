Bronzeglocke mit Berliner Bären läutet in Dresden

Die größte Glocke der Herz-Jesu-Kirche läutet nur an Festtagen. © Rene Meinig:

Hoch ragt der Turm der katholischen Herz-Jesu-Kirche direkt neben der Borsbergstraße empor. Gekrönt wird er von einem vergoldeten Turmkreuz, das erst im vergangenen Jahr im Zuge der Sanierung erneuert wurde. Mit 74 Metern ragt seine Spitze weit über die Dächer der umliegenden Straßen. Doch die schöne Tür am Fuße des Turms bleibt für die Öffentlichkeit verschlossen. Sie geht nur auf, wenn der Glockensachverständige hinaufsteigt, um die vier Glocken und die Uhr zu inspizieren.

Pfarrer Bernhard Gaar öffnete sie für die SZ. Erst geht es über eine steinerne Wendel-, dann über eine Holztreppe hinauf in die Ebene, wo das große Turmuhrwerk steht. Nun wird es ganz eng. Über hölzerne Stufen ist der stählerne Glockenstuhl zu erreichen, der im vergangenen Jahr im Zuge der Turmsanierung teilweise erneuert wurde. Hier bietet sich ein Blick auf die Dächer. Die größte Glocke hat eine besondere Geschichte, erzählt der Pfarrer. Sie wurde 1986 in Apolda gegossen und bringt 2,8 Tonnen auf die Waage. Eigentlich war die Bronzeglocke für den Französischen Dom in Berlin gedacht. „Ihr Klang war aber etwas zu tief für das dortige Glockenspiel“, erzählt er. Deshalb kam sie in die Herz-Jesu-Kirche. Zu hören ist sie nicht oft. Denn die Glocke läutet nur an besonderen Tagen, so zum Heiligen Abend am Sonntag. (SZ/phi)

