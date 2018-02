Bronze zum Saisonabschluss

Susanne Kreher beim Start im Altenberger Eiskanal.Foto: Egbert Kamprath © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Und noch eine Medaille: Skeletontalent Susanne Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg hat bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften am Königssee Bronze geholt. Die 19-Jährige aus Altenberg musste sich nur der siegreichen Winterbergerin Janine Becker und Corinna Leipold vom BRC Thüringen geschlagen geben.

Zuvor hatte die Sachsenmeisterin und Deutsche Vize-Startermeisterin bereits den Europacup in Altenberg gewonnen und bei ihrer ersten Teilnahme an Junioren-Weltmeisterschaften sensationell gleich den dritten Platz errungen. Zudem konnte sich die aus Bärenstein stammende Erzgebirglerin über Silber und den Altersklassensieg beim Junioren-Cup in Altenberg freuen.

Und auch bei den in etwa gleichrangigen Nachwuchs-Titelkämpfen am Königssee durfte Susanne Kreher über den Sieg in der Altersklasse Juniorinnen B jubeln. Die beiden weiteren sächsischen Starterinnen, die Altenberger Ex-Rennrodlerinnen Heidi Schröfel und Josephine Meitzner, belegten hintere Plätze, konnten sich zum Saisonende aber am Start noch einmal richtig steigern.

Bei den Männern fuhr Felix Seibel vom BRC Hallenberg zum Titel. Er hielt dabei den Zweitplatzierten Lokalmatador Felix Keisinger sowie Stefan Röttig (Frankenhein) auf Distanz. Die Oberbärenburger Starter Paul Braune (Neunter) und Maximilian Thümmel als Zehnter hatten mit dem Kampf um das Podest im Juniorenrennen nichts zu tun.

Für Susanne Kreher wäre indes auf der WM-Bahn von 2017 sogar noch mehr als Bronze bei den Juniorinnen herausgesprungen. Denn nach zweimal Startbestzeit und längeren Führungen in beiden Durchgängen gab sie eine bessere Platzierung jeweils auf den letzten Bahnmetern noch aus der Hand.

„Peking 2022? Wir werden sehen“

„Ich bin trotzdem zufrieden“, erklärt die Altenberger Gymnasiastin. „Die Fahrten waren beim Training schon die ganze Woche nicht gut, von daher geht das Ergebnis in Ordnung. Und mit den Startzeiten bei beiden Läufen bin ich sehr zufrieden.“

Ehe sie wieder in Richtung Heimat fuhr und sich voll auf ihr Abitur konzentrieren kann, stand zum Abschluss noch das allerletzte Saisonrennen am Königssee auf dem Plan. Bei den offenen internationalen bayerischen Meisterschaften war die Luft aber etwas raus.

Die ehemalige Leichtathletin wurde beim Sieg der Suhlerin Sophia Griebel Siebente. „Die Spannung war vom Kopf her nicht mehr so da, wie sie es zum Saisonhöhepunkt bei der JWM war. Und Königssee ist auch nicht ihre Lieblingsbahn“, sagte Landesstützpunkttrainer David Friedrich. „Insgesamt war das eine sehr starke Entwicklung bei Susi in diesem Winter. Sie wird dann vielleicht auch eine Kandidatin sein für den nächsten Olympiazyklus, also für Peking 2022. Wir werden sehen.“

Kurz nach dem letzten Rennen in Susanne Krehers erst dritter Saison beim Skeleton schauten sie dann alle gemeinsam beim Public Viewing, wie sich die drei deutschen Olympiastarterinnen bei den Winterspielen in Pyeongchang schlugen.

Einer speziellen Skeletonpilotin drückte Susanne Kreher nicht die Daumen. „Es wäre super, wenn eine es schafft, eine Medaille zu holen“, erklärte sie . Wer von den drei Deutschen Edelmetall packt, sei ihr dabei egal, fuhr sie fort. Und am Ende sprang für Weltmeisterin Jacqueline Lölling vom RSG Hochsauerland tatsächlich olympisches Silber heraus.

zur Startseite