Triathlon Bronze wertvoller als der Vorjahrestitel Mit Teilerfolg: Günter Weichhold hat wieder die sportliche Herausforderung gesucht.

Abgekämpft aber glücklich präsentiert sich Günter Weichhold auf den letzten Metern der schweren Mountainbike-Strecke. © privat

Er hatte sich viel vorgenommen für die Deutsche Meisterschaft im XTERRA-Crosstriathlon: Günter Weichhold vom SV Aufbau Waldheim. Der 70-Jährige wollte in Zittau bei der O-See-Challenge seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Den hatte er trotz Knieproblemen ohne Gegnerschaft gewonnen.

Deshalb liebäugelte der Zschopaustädter auch mit einer erneuten Qualifikation zur Weltmeisterschaft auf Maui. Doch diesmal sollte es anders kommen.

Zwar schlug sich Weichhold trotz seines nach wie vor bestehenden Kniehandicaps äußerst wacker, doch es reisten in seiner Altersklasse die beiden besten Crosstriathleten Deutschlands an. „Diesmal waren sie da und sie waren eindeutig besser“, sagte Weichhold dem Döbelner Anzeiger, freute sich aber, mit seiner Leistung den Vierten um eine Dreiviertelstunde bezwungen zu haben. „Ich habe mich im Schwimmen zum Vorjahr um drei Minuten verbessert und um fünf Minuten im Lauf. Ich war sehr zufrieden!“ Allerdings war die Mountainbike-Zeit ebenso schlechter wie die Gesamtzeit.

Der entscheidende Punkt dabei sei eine schlammige, sehr anspruchsvolle Mountainbike-Strecke gewesen. „Ich habe immer wieder für andere Fahrer in anderen Klassen Platz gemacht, die von hinten angeschossen kamen und teilweise Staffeln fuhren“, sagt Günter Weichhold und fügt an: „Da hätte man mehr Schwein sein müssen. Aber ich habe Platz gemacht und bin dadurch immer wieder aus dem Rhythmus gekommen. Das hat unheimlich Zeit gekostet.“ Insgesamt allerdings zeigte sich der Routinier sehr zufrieden, nicht gestürzt zu sein, was vielen passiert sei. „Die Bronzemedaille ist wertvoller als der Titel im Vorjahr“, sagt Weichhold und erläutert: „Selbst die Profis und der Sieger aus Neuseeland sagen, dass die Strecke die bislang anspruchsvollste der gesamten Serie gewesen ist.“ (DA/dwe)

