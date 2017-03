Bronze für Sara Sophie Thalheim Die Jugendliche vom SC 1911 Großröhrsdorf qualifiziert sich für die Landesmeisterschaft, die im April in Sebnitz stattfindet.

Sara Sophie Thalheim ist in der AK U 14 Dritte geworden. © Sabine Thalheim

Schach. Traditionell fanden die Bezirksmeisterschaften der Jugend im Schach in Sebnitz statt. Mit fünf Teilnehmern ging der SC 1911 Großröhrsdorf in den Altersklassen U 8, U 10, U 14 und U 16 an den Start. Gespielt wurden je nach Teilnehmerzahl in den unterschiedlichen Klassen zwischen fünf und sieben Runden, ehe die neuen Bezirkseinzelmeister feststanden.

Als aussichtsreichste Medaillenkandidatin des SC 1911 Großröhrsdorf ging Sara Sophie Thalheim in der AK U 14 in das Turnier. In diesem Jahr war sie neu in dieser Altersklasse und musste sich mehreren älteren Spielerinnen aus Dresden stellen. Gegen die war sie zwar chancenlos, konnte aber gegen die gleichaltrige Mette Marie Porschberg (SV Bannewitz) im Stichkampf den dritten Platz sichern und damit gleichzeitig die Qualifikation für die Sachseneinzelmeisterschaft, die eine Woche nach Ostern in Sebnitz stattfinden wird.

Bruder kommt unter die Top Ten

Ihr Bruder Jonas Thalheim spielte in der leistungs- und teilnehmermäßig stark besetzten Altersklasse U 16 und war – zumindest der Spielstärke nach – auf den 13. Platz eingruppiert worden. Jonas musste gleich in der ersten und dritten Runde gegen die auf Platz eins und drei gesetzten Spieler antreten. Diese beiden Partien gingen zwar verloren, aber alle anderen Partien gewann er oder spielte remis. So belegte Jonas Thalheim im Endklassement einen Platz unter den Top Ten im Feld der 21 Spieler.

In der jüngsten Altersklasse U 8 spielte Magnus von Breitenbuch seine erste Bezirkseinzelmeisterschaft. Mit zwei von fünf möglichen Punkten sammelte er erste Meisterschaftserfahrungen und verbesserte sogar seinen Setzplatz um einen Rang. Moritz Bär und Adrian Simon zeigten ihr Können eine Altersklasse höher. Dabei überraschte Moritz Bär mit einer ganz ausgeglichenen Leistung und belegte völlig überraschend den zehnten Platz, obwohl er seiner Wertzahl (DWZ) nach nur auf Rang 16 eingeordnet war. Adrian Simon spielte leider nicht optimal. (sth)

