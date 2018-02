Broiler-Bomber schrammt Bus

Grillmeister wegen zweifelhafter Fahrkünste gesucht. © dpa

Dresden. Am vergangenen Donnerstag hielt ein Bus der Linie 80 fahrplanmäßig gegen 18 Uhr auf der Leipziger Straße an der Haltestelle Rankestraße und ließ die Fahrgäste ein- und aussteigen. In dem Moment donnert ein Broiler-Bomber verbotswidrig links an dem Bus vorbei und kommt dessen Karosserie so nah, dass sich beide touchierten.

Statt zu stoppen, sei der Fahrer der rollenden Grillstation ohne Anhalten weiter stadteinwärts gefahren, teilte die Polizei mit. War schon das Überholen des Busses illegal, so kommt jetzt auch noch das Unerlaubte entfernen vom Unfallort hinzu - denn am Bus entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Verkaufswagen oder dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Insbesondere sucht die Polizei einen Mann, der den Busfahrer auf den Zusammenstoß angesprochen hatte. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen unter der Rufnummer. (szo)

