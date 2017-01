Brötchentaste statt Dauerparkausweis Die Stadt Zittau hat die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen um 67 Prozent erhöht. Das sorgt für Kritik.

Brötchentaste oder Kundenparkplatz: Bernd Pietrek muss als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma bei seinen täglichen Touren in der Stadt künftig kreativer sein. Bisher hatte seine Firma Parksondergenehmigungen beantragt. Doch die Gebühren dafür wurden von der Stadt um 67 Prozent angehoben. © Rafael Sampedro

Bernd Pietrek hat derzeit jeden Tag in der Stadt zu tun. Schnee muss geschoben, Schaufenster und Geschäfte müssen gereinigt sowie Mülltonnen zum Leeren bereitgestellt werden. Viele der Kunden kommen aus der Innenstadt, sagt der Mitarbeiter einer Zittauer Reinigungsfirma. Um schnell bei den Auftraggebern zu sein, hatte sein Chef bisher drei Sondergenehmigungen zum Parken im Stadtzentrum beim städtischen Ordnungsamt beantragt, einen vierten Schein besorgte sich Bernd Pietrek privat. Mit den Sonderparkausweisen konnte er auf gebührenpflichtigen Parkplätzen kostenlos bis zu einer Stunde stehen, auch in Parkverbotszonen halten und Fußgängerzonen wie die Frauenstraße befahren. Doch das ist nun alles vorbei. Die Reinigungsfirma verzichtet dieses Jahr auf sämtliche Sonderparkausweise. Es ist ein Protest gegen die Erhöhung der Gebühren. Kostete eine solche Ausnahmegenehmigung bisher 96 Euro, so müssen die Antragsteller nun 160 Euro berappen. Zu viel, findet Bernd Pietreks Chef.

Auch andere denken ähnlich, wie Pietrek weiß. So hatte sich ein Kollege, der unter anderem Sanitär, Heizungsanlagen und Lüftungstechnik einbaut, ebenfalls über den hohen Preis beschwert. Dass die Gebühren angehoben wurden, habe er allerdings erst festgestellt, als er die Sondergenehmigungen im Ordnungsamt abholte. Da waren die beiden Ausweise bereits beantragt und angefertigt. Ein Rückzieher war nicht mehr möglich.

Selbst im Bewusstsein der höheren Gebühren hätte er die Ausnahmegenehmigungen beantragt, sagt der Unternehmer, der lieber ungenannt bleiben will. Sie werden eben gebraucht.

Dass die Gebührenerhöhung zu einem Rückgang der Beantragungen geführt hat, kann die Stadt nicht bestätigen. Bis jetzt seien 70 Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, teilt Stadtsprecher Kai Grebasch auf SZ-Nachfrage mit. Das liege in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. In den Monaten Januar und Februar werden noch vereinzelt Sonderparkausweise ausgegeben, aber eine größere Zahl komme übers Jahr nicht mehr dazu, heißt es vonseiten der Stadt. Denn beim überwiegenden Teil dieser Ausnahmegenehmigungen handele es sich um Jahreskarten. Die Stadt hat nicht willkürlich die Gebühren angehoben. „Bereits vor einiger Zeit ist die maßgebliche Gebührenordnung bei der Verkehrsbehörde geändert worden, sodass die städtische Gebührenordnung nunmehr entsprechend anzupassen war“, so Grebasch weiter. Bernd Pietrek hätte es noch verstanden, wenn die Gebühr zum Beispiel auf 120 Euro im Jahr angehoben worden wäre. Aber die jetzige Erhöhung um rund 67 Prozent sei zu viel. „Es sind ja auch nicht mehr Parkflächen geworden“, meint der Pethauer.

Auf zentralen Parkplätzen wie an der Breite Straße zu stehen, und dann alle Kunden abzulaufen, sei kaum möglich, erklärt er. Denn dann müsste er die gesamte Zeit seine Hilfsmittel wie Leiter, Eimer, vielleicht auch eine zweite Leiter mit sich herumtragen. Er muss nun kreativer sein: Bei Kunden, bei denen es möglich ist, hält er auf deren Grundstück. Oder er drückt die sogenannte Brötchentaste. Auf dem Rathausplatz kann er damit immerhin eine Viertelstunde kostenlos parken, in der restlichen Innenstadt ab Februar sogar eine halbe Stunde. Und wenn es gar nicht anders geht – auf dem Markt gibt es künftig keine Brötchentaste mehr – oder die Erledigung des Auftrags länger dauert, steckt Bernd Pietrek auch ein paar Cents in den Parkautomaten. Das sei immer noch günstiger, als die 160 Euro für die Ausnahmegenehmigung.

