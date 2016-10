Brötchenkaufen beim Reifenwechseln „Unser Bäcker“ musste aus dem Toom-Baumarkt in Freital ausziehen – und fand ganz in der Nähe ein neues, ungewöhnliches Zuhause.

Die Geschäftsführer von Unser Bäcker, Thomas Johne und Rommy Schumann, richten an der Umgehungsstraße eine neue Filiale ein. Am Dienstag soll sie eröffnen. © Andreas Weihs

Freital. Im Bäcker herrscht große Betriebsamkeit. Dort, wo schon am Dienstag die Kunden bedient werden sollen, sind zurzeit noch etliche Handwerker zugange. Die neue Theke muss fertig zusammengebaut werden. Tische und Stühle für die Gäste fehlen noch. Die Schaufenster müssen mit Werbung beklebt werden. „Wir liegen aber voll im Plan“, sagt Thomas Johne, einer der Geschäftsführer des Unternehmens Unser Bäcker aus Klipphausen.

Nachdem die Filiale Ende September wegen des auslaufenden Mietvertrags aus dem Toom-Baumarkt ausziehen musste, wurde ein durchaus ungewöhnlicher, neuer Standort gefunden – an der Ecke Carl-Thieme-Straße/Wilsdruffer Straße auf dem Gelände von Reifen Roespel.

Eigentlich hätten sich die Chefs von Unser Bäcker auch vorstellen können, den Mietvertrag im Toom-Baumarkt zu verlängern und dort zu bleiben. „Aber wir wurden uns nicht einig“, sagt Rommy Schumann, ebenfalls Geschäftsführerin. Ursprünglich wollte das Unternehmen auf einem Grundstück an der Schachtstraße neben dem Schumann-Klub neu bauen. Da die Stadt aber ein zweigeschossiges Haus forderte, für die Bäcker-Filiale aber nur ein Eingeschosser gebraucht wird, scheiterte das Vorhaben. Und auf der Dresdner Straße gebe es zwar viele freie Ladenflächen, sagt Rommy Schumann. Aber dort fehle es an Parkplätzen.

Die gibt es nun auf dem Grundstück an der Umgehungsstraße zur Genüge. Der Chef der städtischen Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE), Alexander Karrei, stellte den Kontakt zwischen Unser Bäcker und dem Chef von Reifen Roespel her. Im August einigten sich beide Seiten, dass im Erdgeschoss eines Nebengebäudes der Bäcker einziehen kann. Seitdem laufen die Planungen für die neue Filiale.

Auf 120 Quadratmetern Fläche entsteht eine Verkaufstheke und davor ein großer Sitzbereich mit Tischen und Stühlen. In einem extra Raum ist eine Kinderecke geplant. „Wir wollen, dass sich auch Kinder hier wohlfühlen“, sagt Rommy Schumann. Deswegen ist in die große Theke auch eine kleine Schublade eingebaut, dank der die kleinsten Kunden leichten Zugriff auf die selbstgemachten Butterkekse haben. Zur Eröffnung am Dienstag noch nicht ganz fertig wird die 40 Quadratmeter große Terrasse außen. „Obwohl jetzt Winter wird, wollen wir die Terrasse trotzdem fertig bekommen“, sagt Rommy Schumann. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute gern draußen sitzen – wenn es nicht gerade regnet oder schneit.“

Punkten will der Bäcker, der insgesamt 32 Filialen rund um Dresden und Meißen hat und 200 Angestellte beschäftigt, auch mit seinem Angebot. Alle Produkte werden nach Demeter-Vorgaben, einem hohen Bio-Standard, produziert. Das Getreide für die Backwaren kommt ausschließlich aus Ostsachsen. Das Mehl wird in einer Mühle in Miltitz im Triebischtal gemahlen. Neben Brot, Brötchen und Kuchen gibt es auch Suppen, Nudeln mit verschiedenen Soßen und Schnitzel – alles gekocht in der Zentrale in Klipphausen.

Geöffnet ist die neue Filiale von Montag bis Sonnabend von 6.30 bis 18 Uhr, im Sommer bis 19 Uhr. Am Sonntag ist der Bäcker auch offen, zunächst wohl nur für das Frühstück. „Aber wenn die Freitaler auch am Nachmittag kommen, machen wir den ganzen Tag auf“, sagt Rommy Schumann.

