Brößnitzer Spielplatz-Pläne vor dem Aus Noch ist er im Lampertswalder Gemeinde-Etat vorgesehen. Aber mit zu wenig Geld. Der Brößnitzer Ortschaftsrat wollte jetzt Klarheit.

Elf Kinder gibt es in dem kleinen Ort Brößnitz. Deren Eltern und der Ortschaftsrat engagieren sich seit Jahren für einen Spielplatz. Doch der Bau wurde immer wieder verschoben. © privat

Lampertswalde. Müssen die Brößnitzer Kinder auf einen Spielplatz verzichten oder nicht? Nach der letzten Sitzung des Lampertswalder Gemeinderates scheint es so, dass alle Kinderträume geplatzt sind. Ines Grimm vom Brößnitzer Ortschaftsrat wollte eine klare Antwort und erhielt sie nicht wirklich. „Der Spielplatz wird seit Jahren vor sich hergeschoben“, sagt sie.

Bereits seit 2013 steht er auf der Wunschliste der Brößnitzer. Die Fläche direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus als einzige kommunale Fläche sollte schon damals umgebaut werden. Spielgeräte wurden ausgesucht. Der Gemeinderat gab ursprünglich seinen Segen dazu. Doch finanzielle Engpässe zwangen die Gemeinde Lampertswalde, das Projekt zu verschieben. Das ist bis heute so geblieben.

Bürgermeister Wolfgang Hoffmann sagt: „Ein Spielplatz gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Andere Dinge sind dringender.“ Zumal das Geld für Investitionen momentan nur spärlich vorhanden ist, lässt Hoffmann durchblicken.

Vor vier Jahren hatte die Gemeinde noch 15 000 Euro für die Errichtung eines Spielplatzes in Brößnitz vorgesehen. Doch wie gleich mehrere Gemeinderäte auf Ines Grimms Nachfrage bestätigen, ist es nun nur noch die Hälfte dieser Summe. „Für 7 500 Euro ist dieser Spielplatz nicht zu machen“, sagt der Lampertswalder Gemeinderat Dierk Bade. „Ich halte ihn nach wie vor für ungeeignet.“

Vor knapp drei Jahren klang das noch anders. Da hatten Bade und auch andere Gemeinderäte den Brößnitzern durchaus Hoffnung gemacht, dass der Spielplatz in naher Zukunft gebaut werden könnte. Offensichtlich gibt es eine Kehrtwendung in den Überlegungen des Gemeinderates, die sich immer deutlicher zementiert.

Nicht nur Bürgermeister Hoffmann und Landarzt Bade sprachen sich gegen einen Bau des Spielplatzes aus, sondern auch andere Gemeinderäte. Dabei wurde erneut neben dem Argument der derzeitigen schwierigen Finanzlage der Gemeinde auch ein weiteres Argument ins Feld geführt. Wegen des andauernd hohen Lkw-Verkehrs durch den kleinen Ort müsse der Spielplatz unbedingt eingezäunt werden. „Ohne Eingrenzung geht dort gar nichts los“, sagt auch Hoffmann. Das treibt die geplanten Kosten von rund 10 000 Euro in die Höhe. Von insgesamt 30 000 Euro ist jetzt die Rede. „Aber damit schießen wir voll am Ziel vorbei“, sagt der Quersaer Gemeinderat Bernd Söllner.

Erst im Oktober hatte Bürgermeister Hoffmann ein neues Argument gegen den Spielplatz im Gemeinderat verkündet. Die Anzahl der Brößnitzer Kinder sei zurückgegangen. Gab es 2013 noch 14 Kinder im Ort, so waren es im Oktober nur noch zehn. Das rief Ortsvorsteherin Kathrin Mattheus auf den Plan. „Kommendes Jahr werden neue Kinder geboren“, weiß sie. Mittlerweile sind es elf.

Bei so viel Gegenwind aus dem Lampertswalder Gemeinderat deutet es sich an, dass ein Spielplatz in Brößnitz auf absehbare Zeit nicht errichtet wird. Bei Kathrin Mattheus und ihrer Stellvertreterin Ines Grimm ist die Enttäuschung groß. Auch weil sie der Gemeindeverwaltung viel Zuarbeit für dieses Projekt geleistet hatten. Sie kümmerten sich und holten Angebote für Spielgeräte ein. Das aktuelle Preisangebot läuft Ende des Monats aus.

Dass ein Zaun zur Straße gebaut werden muss, könnten die Brößnitzer ja nachvollziehen, so Mattheus. Doch dass das eingeplante Geld für das Projekt nicht ausgegeben wird, sei wie eine Ohrfeige für die Kinder, die doch die Zukunft des Ortes sind.

