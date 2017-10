Bröckelt der Grünstreifen schon? Nur wenige Wochen erst gibt es den Trennstreifen auf der S 177, nun haben Autofahrer dunkle Stellen bemerkt.

Blättert die Farbe am erst wenige Wochen alten „Grünstreifen“ auf der Ortsumgehung zwischen Krankenhaus und Großerkmannsdorf? Nein, sagt das Landesamt für Straßenbau, es handelt sich um Verschmutzungen. © Thorsten Eckert

Der auffällig grüne Trennstreifen für die Fahrspuren auf der Ortsumgehung zwischen dem Radeberger Krankenhaus und Großerkmannsdorf bröckelt. Zumindest vermuteten das jetzt zahlreiche Autofahrer, die täglich auf der Schnellstraße unterwegs sind. Und sie waren verwundert, schließlich war ja der Asphalt auf der Strecke samt der Markierung erst in den Sommerferien komplett erneuert worden. Und damit ist der „Grünstreifen“ also erst wenige Wochen alt. Kann da schon die frisch aufgetragene Farbe abblättern? Und muss am Ende diese wichtige Verbindung demnächst erneut wochenlang gesperrt werden, um das Problem zu beheben? Schließlich hatte sich der Umleitungsverkehr während der Sanierung bekanntlich monatelang durchs ohnehin durch den aktuellen Bau und die Sperrungen an der Ober- und Badstraße geplagte Radeberger Zentrum gequält.

Das Amt kann beruhigen

Isabel Siebert vom zuständigen Landesamt für Straßenbau kann allerdings schnell beruhigen: „Die Sorge ist unbegründet, es handelt sich nicht um eine Beschädigung, sondern nur um eine Verschmutzung der Fahrbahn“, macht sie deutlich. Nach dem nächsten Regen ist auf der Radeberger Ortsumgehung sozusagen alles wieder gut. Oder besser gesagt, alles wieder im grünen Bereich …

zur Startseite