Bröckelnder Blickfang Noch wird am Dreiseithof saniert, da löst sich am Haus 1 der Putz ab. Kosmetische Petitesse oder ein gravierendes Problem?

Weg ist er: An der Fassade des Gröditzer Dreiseithofs haben sich erste Putzstücke verabschiedet. An mehreren Stellen des repräsentativen Gebäudes mit dem rötlichen Fachwerk gibt es Risse. Ein geerbtes Problem, sagt die Architektin. © Eric Weser

Feine Risse und abgelöster Putz nähren seit einiger Zeit in Gröditz die Frage: Was ist da los an der Fassade vom Haus 1 des neuen Kultur- und Vereinszentrums Dreiseithof? Immerhin ist das Gebäude für viel Steuergeld frisch saniert worden und ein Hingucker im Stadtbild. Ein Blickfang, der nun Schönheitsfehler aufweist. Und während die einen eher ein kosmetisches Problem vermuten, schwant anderen Böses. Der Putz ist so etwas wie die Außenhaut für Gebäude, die bei Wind und Wetter Schutz bieten solle. Fehle die Schicht, hätten die zerstörerischen Kräfte freie Bahn.

Nachfrage bei Architektin Christiane Lörks vom Riesaer Planungsbüro ATEA. Sie kennt das Problem. „Es ärgert mich total“, sagt die Fachfrau, die die Sanierung des Dreiseithofs im Auftrag der Stadt seit vielen Jahren in Gröditz betreut. Zwar sei Fachwerk „immer eine sensible Bausubstanz“, sagt Lörks. Doch so etwas wie in Gröditz habe auch die Planerin noch nicht erlebt. „Und ich habe schon manches Fachwerk gemacht.“ Bei allem Ärger kann sie aber Entwarnung geben: Es handle sich lediglich um ein Oberflächenproblem und keines, das in die Grundsubstanz reiche.

Untersucht worden ist das Problem laut Christiane Lörks bereits. Die Ursachenforschung ist auch der Grund für die bisher einzige Fehlstelle im Putz nahe der Hausnummer. Der ist dort nämlich nicht von selbst abgebröckelt. „Das waren wir“, sagt die Architektin. „Wir mussten einfach nachschauen, woran es liegt.“

Ergebnis der Untersuchung: Es handle sich „im Grund um ein geerbtes Problem“. Die Vorfahren hätten beim Bau des 1823 errichteten Dreiseithofs etwas gemacht, was „nicht so richtig in Ordnung war“, sagt Christiane Lörks. Im Gefach, dem Raum zwischen den Holzbalken, befänden sich Ziegel. Die seien dort regelrecht eingequetscht worden. „Man hätte dort einen größeren Abstand lassen müssen“, sagt Christiane Lörks. Warum das an dieser Stelle nicht passiert ist? Das lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, so die Architektin.

Dass das Problem demnächst auch an anderen Stellen des Gebäudes auftaucht, glaubt die Planerin nicht. So seien die Gefache an den Traufseiten des Hauses 1 nicht mit Ziegeln, sondern Lehm gefüllt. An den dortigen Übergängen zwischen Fachwerk und Putz zeichnen sich keine Risse wie am Giebel zur Hauptstraße hin ab.

Damit bleibt die Frage, was aus den vorhandenen Schadstellen am Giebel wird? Architektin Christiane Lörks ist optimistisch, dass eine Reparatur glücken wird. „Das kriegen wir wieder hin.“ Die Instandsetzung sei auch schon fest eingeplant. Vorerst sei sie aber wegen des Wetters aufgeschoben .

Wenn dann alles (wieder) in Ordnung ist, wie lange sollte alles ganz bleiben? Christiane Lörks ist mit einer Prognose vorsichtig, meint aber, dass es „auf jeden Fall fünf Jahre“ halten soll. Fachwerk sei aber „immer sehr pflegeintensiv“.

zur Startseite