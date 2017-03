Bröckelnde Häuser in Löbau Mehrere Gebäude in Löbau müssen dringend gesichert werden. Das bedeutet weitere Sperrungen auf den Straßen.

Die Ampel an der Dehsaer Straße steht bereits. Noch diese Woche soll sie zum Einsatz kommen. © SZ/Susanne Sodan

Löbau. In der Löbauer Innenstadt kommen weitere Straßensperrungen hinzu. Wie das Landratsamt mitteilt, muss aus Sicherheitsgründen noch in dieser Woche die Dehsaer Straße auf Höhe einer alten Villa für mindestens drei Monate halbseitig gesperrt werden. Außerdem steht auch für die Äußere Zittauer Straße voraussichtlich eine Teilsperrung an. In beiden Fällen sind verfallende Häuser der Grund.

Vor der Dehsaer Straße 2 stehen bereits die Ampeln, die den Verkehr in den kommenden Monaten regeln werden. In einzelnen Fenstern der leerstehenden Villa an der Straße hängen noch Gardinen, die meisten Fensterscheiben sind über die Jahre zu Bruch gegangen. Das Gebäude wirkt trotz Turm und Verzierungen verfallen.

Auch auf der Äußeren Zittauer Straße 8 bis 16 sind einige Häuser unbewohnt, manche Scheiben kaputt. Auf einem der Dächer wächst Unkraut. In beiden Fällen spricht die Bauaufsicht des Landkreises von grober Verletzung von Eigentümerpflichten bei der Instandhaltung der Gebäude. Landkreis-Sprecherin Marina Michel erklärt die Regeln: Jeder Eigentümer ist verpflichtet, seine Anlagen so instand zu halten, dass öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, keinesfalls gefährdet werden. „Leider kommen mitunter Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte dieser Pflicht aus verschiedenen Gründen nicht nach“, so Marina Michel.

Deshalb hat sich jetzt die Bauaufsicht des Landkreises eingeschaltet. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Löbau, den Eigentümern und einem Prüfingenieur wurde beraten, wie es weitergehen soll. Das Ergebnis: Die Dehsaer Straße wird halbseitig gesperrt. „In dieser Zeit wird der Eigentümer nach Lösungen zur Behebung des baulichen Missstandes suchen“, erklärt Marina Michel.

Die Äußere Zittauer Straße 8 bis 16 hat ein Prüfingenieur für Standsicherheit untersucht: Einzelne Häuser müssen gesichert werden. Dazu zählt voraussichtlich auch eine Teilabsperrung der Straße. Wann die Maßnahmen beginnen und wie lange sie dauern, ist noch nicht klar, da nicht alle Eigentümer erreichbar seien.

